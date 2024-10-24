Взятка за бронирование от мобилизации — ГБР раскрыло подробности задержания начальника ТЦК Тернополя

Следственные действия в ТЦК. Фото: ГБР

Начальник Тернопольского районного территориального центра комплектования (ТЦК) уведомлен о подозрении в получении взятки. Военкому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в четверг, 24 октября.

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Детали дела

В ГБР отметили, что начальник ТЦК потребовал у предпринимателя неправомерную выгоду за отсрочку от призыва на военную службу.

"Мужчина получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья, поэтому имеет законное право получить отсрочку от призыва", — говорится в сообщении.

Задержан начальник Тернопольского ТЦК. Фото: ГБР

По информации правоохранителей, военком обещал оформить мужчине отсрочку только в том случае, если тот предоставит ему одну тысячу литров дизельного горючего. Стоимость топлива составляет около 1,5 тыс. долларов США.

"ГБР задержало чиновника 21 октября после получения талонов на горючее. В его авто было обнаружено и изъято кроме талонов, 13 тыс. долларов США и 73 тыс. грн наличными", — добавили в Госбюро.

В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Доказательства взяточничества. Фото: ГБР

Напомним, в Тернополе по улице Русской работники ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона проводили следственные действия в отношении руководителя одного из ТЦК.

А в городе Владимир Волынской области работница ТЦК требовала у компании взятку за бронирование работников.