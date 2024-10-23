У Тернополі затримали начальника ТЦК — посадовець отримав хабар

У Тернополі на хабарництві затримали керівника ТЦК — що відомо
У Тернополі на хабарництві затримали керівника одного з територіальних центрів. Під час слідчих дій у посадовця вилучили речові докази, що мають значення у розслідуванні.
Про це повідомила пресслужба Тернопільського обласного ТЦК та СП у Facebook у вівторок, 22 жовтня.
Керівника ТЦК затримали на хабарництві
Повідомляється, що 21 жовтня у Тернополі по вулиці Руській працівники ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводили слідчі дії щодо керівника одного із ТЦК.
"В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи.
Проводиться досудове розслідування", — йдеться у повідомленні.
Видання zaxid.net, посилаючись на власні джерела, писало про те, що в обмін на те, щоб не мобілізовувати військовозобов'язаного чоловіка "військовослужбовець отримав талони на 1000 літрів пального".
Нагадаємо, в Україні триває розслідування щодо корупційних схем працівників МСЕК. В Україні планують провести перевірки діагнозів у всіх посадовців.
Раніше ми писали про те, що у місті Володимирі Волинської області співробітниця ТЦК вимагала в компанії хабар за бронювання працівників. Суд притягнув жінку до кримінальної відповідальності.
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