В Тернополе задержан начальник ТЦК — чиновник получил взятку

Сотрудники ДБР. Иллюстративное фото: Радио свобода

В Тернополе на взяточничестве задержан руководитель одного из территориальных центров. В ходе следственных действий у чиновника изъяли вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского областного ТЦК и СП в Facebook во вторник, 22 октября.

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Сообщается, что 21 октября в Тернополе по улице Русская работники ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона проводили следственные действия в отношении руководителя одного из ТЦК.

"В ходе их проведения у должностного лица были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании дела. Проводится досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Сообщение Тернопольского областного ТЦК. Фото: скриншот

Издание zaxid.net, ссылаясь на собственные источники, писало о том, что в обмен на то, чтобы не мобилизовать военнообязанного мужчину "военнослужащий получил талоны на 1000 литров топлива".

Напомним, в Украине продолжается расследование по коррупционным схемам работников МСЭК. В Украине планируют провести проверки диагнозов у всех чиновников.

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