Як суд покарав представницю ТЦК, яка вимагала хабар за бронювання від мобілізації

Будівля Нововолинського міського суду Волинської області. Фото: nv.vl.court.gov.ua

У місті Володимирі Волинської області співробітниця ТЦК вимагала в компанії хабар за бронювання працівників. За вчинене жінку притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який 23 вересня ухвалив Нововолинський міський суд Волинської області.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, до фігурантки звернулося підприємство, яке хотіло забронювати від мобілізації трьох своїх робітників. Аби нажитися, жінка заявила, що виявила в документації на бронювання помилку, виправлення якої коштуватиме 600 доларів. Про вимагання хабара компанія повідомила поліції. Порушниця впіймали на гарячому: під час отримання грошей.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину. Суд визнав жінку винною у зловживанні впливом. За вчинене їй потрібно сплатити 42,5 тисячі гривень штрафу.

Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Кіровоградській області винесли вирок колаборанту. Чоловік 30 разів передавав росіянці інформацію про переміщення української військової техніки, а також публікував у забороненій соцмережі дописи антиукраїнського характеру.

Також ми повідомляли, що на Волині обрали покарання для переселенця з Донецької області. Чоловік отримав повістку та мав прийти до ТЦК для подальшої відправки до військової частини, однак відмовився від мобілізації.