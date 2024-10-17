Як суд покарав представницю ТЦК, яка вимагала хабар за бронювання від мобілізації

Працівниця ТЦК вимагала гроші за бронювання — яке покарання обрав суд
У місті Володимирі Волинської області співробітниця ТЦК вимагала в компанії хабар за бронювання працівників. За вчинене жінку притягнули до кримінальної відповідальності.
Про це йдеться у вироку, який 23 вересня ухвалив Нововолинський міський суд Волинської області.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, до фігурантки звернулося підприємство, яке хотіло забронювати від мобілізації трьох своїх робітників. Аби нажитися, жінка заявила, що виявила в документації на бронювання помилку, виправлення якої коштуватиме 600 доларів. Про вимагання хабара компанія повідомила поліції. Порушниця впіймали на гарячому: під час отримання грошей.
Рішення суду
Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину. Суд визнав жінку винною у зловживанні впливом. За вчинене їй потрібно сплатити 42,5 тисячі гривень штрафу.
Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.
Нагадаємо, у Кіровоградській області винесли вирок колаборанту. Чоловік 30 разів передавав росіянці інформацію про переміщення української військової техніки, а також публікував у забороненій соцмережі дописи антиукраїнського характеру.
Також ми повідомляли, що на Волині обрали покарання для переселенця з Донецької області. Чоловік отримав повістку та мав прийти до ТЦК для подальшої відправки до військової частини, однак відмовився від мобілізації.
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