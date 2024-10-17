Как суд наказал представительницу ТЦК, которая требовала взятку за бронирование от мобилизации

Здание Нововолынского городского суда Волынской области. Фото: nv.vl.court.gov.ua

В городе Владимире Волынской области сотрудница ТЦК требовала у компании взятку за бронирование работников. За совершенное женщину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который 23 сентября вынес Нововолынский городской суд Волынской области.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, к фигурантке обратилось предприятие, которое хотело забронировать от мобилизации троих своих рабочих. Чтобы нажиться, женщина заявила, что обнаружила в документации на бронирование ошибку, исправление которой обойдется в 600 долларов. О вымогательстве взятки компания сообщила полиции. Нарушительницу поймали с поличным: во время получения денег.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Суд признал женщину виновной в злоупотреблении влиянием. За совершенное ей нужно уплатить 42,5 тысячи гривен штрафа.

Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Кировоградской области вынесли приговор коллаборанту. Мужчина 30 раз передавал россиянке информацию о перемещении украинской военной техники, а также публиковал в запрещенной соцсети сообщения антиукраинского характера.

Также мы сообщали, что на Волыни избрали наказание для переселенца из Донецкой области. Мужчина получил повестку и должен был прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако отказался от мобилизации.