Коррупция в ТЦК — в Киеве на миллионных взятках поймали сотрудники военкомата

Миллион долларов и дорогие авто — на взятках поймали работников ТЦК в Киеве
В Киеве задержаны работники Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации. К схеме причастны и другие должностные лица.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны в четверг, 24 октября.
Масштабная коррупция в Голосеевском ТЦК
По данным правоохранителей, троим работникам ТЦК, бывшему председателю военно-врачебной комиссии (ВВК) и двум гражданским лицам сообщено о подозрении во взяточничестве и несанкционированном вмешательстве в информационные системы.
В материалах следствия указано, что задержанные организовали схему, с помощью которой помогали военнообязанным избежать мобилизации за вознаграждение в размере 8,5 тысячи долларов США. Они обещали поставить мужчин на учет в определенном ТЦК, выдать временные удостоверения и внести данные в Единый реестр военнообязанных и резервистов.
"Правоохранители задержали подозреваемых при получении второй части средств на сумму 4 тысячи долларов США", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обысков изъято более 1,2 миллиона долларов США, 45 тысяч евро наличными, мобильные телефоны, черновые записи, печати РТЦК, военные билеты и 11 автомобилей бизнес-класса.
"Проведен комплекс следственных розыскных действий, более 40 одновременных обысков", — добавили в прокуратуре.
Напомним, начальник ТЦК в Тернополе потребовал у предпринимателя неправомерную выгоду за отсрочку от призыва на военную службу.
А в городе Владимир Волынской области работница ТЦК требовала у компании взятку за бронирование работников.
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