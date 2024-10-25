Генерал-лейтенант ВСУ объяснил, как бороться с коррупцией во время мобилизации

Задержание начальника одного из ТЦК Киевской области по подозрению в коррупции. Фото: СБУ

Для того чтобы преодолеть коррупцию в системе мобилизации, необходимо сотрудничество с правоохранительными органами. Толерантно относиться к взяткам нельзя.

Об этом в четверг, 24 октября, написал в своем Telegram-канале генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

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Военный отметил, что для искоренения злоупотреблений в системе комплектования необходима нулевая толерантность к коррупции.

"Командование Сухопутных войск наладило тесное взаимодействие с правоохранительными органами по разоблачению фактов предоставления или получения неправомерной выгоды в системе мобилизации... Резонансные задержания нарушителей закона происходят по прямой инициативе и всемерному содействию Командования Сухопутных войск на всех этапах", — сообщил Павлюк.

Напомним, начальнику Тернопольского РТЦК сообщили о подозрении в получении взятки. Военнослужащий требовал у предпринимателя тысячу литров горючего общей стоимостью около 1,5 тысячи гривен за предоставление отсрочки. За совершенное нарушителю грозит до десяти лет заключения.

Также мы сообщали, что в Киеве три работника ТЦК обещали за 8,5 тысячи долларов поставить мужчин призывного возраста на учет, обеспечить их временными удостоверениями и зарегистрировать в Едином реестре военнообязанных и резервистов. Также к противоправной деятельности были причастны врач ВВК и двое гражданских.