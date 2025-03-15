Европа готовится к войне — кто получит выгоду и что будет с курсом евро

Украинские военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады ведут огонь из танка Leopard 2A6 во время военных учений в Донецкой области. Фото: Reuters

Европа ускоряет наращивание оборонных мощностей, вступая в новую гонку вооружений. Стремление к безопасности и независимости от внешних поставщиков, особенно США, подтолкнуло Евросоюз к масштабным инвестициям в оборонный сектор. Однако заменить США по объемам поставок вооружений для Украины Европа пока не может, поэтому возобновление американской помощи остается критически важным. Для самого региона эти изменения стали переломными: евро достиг максимума за 16 лет, а фондовые рынки стремительно растут.

Новини.LIVE выяснили, сколько лет потребуется Европе для выхода на необходимые объемы производства оружия и кто оказался в выигрыше от происходящего.

Читайте также:

Новая гонка вооружений

В марте 2025 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила стратегическую инициативу "ReArm Europe", направленную на усиление военного потенциала ЕС. План предусматривает мобилизацию до 800 миллиардов евро для укрепления оборонной инфраструктуры Европы в ответ на геополитические угрозы, включая войну в Украине и неопределенность относительно поддержки со стороны США.

Ключевым элементом этой инициативы является предоставление 150 млрд евро в виде кредитов на совместные оборонные проекты, такие как системы противовоздушной и противоракетной обороны. Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти средства должны быть направлены на закупку вооружений, произведенных в Европе, с целью укрепления автономии континента и поддержки его оборонной промышленности. А Германия, отказавшись от многолетней политики жесткой экономии, объявила о намерении увеличить расходы на оборону и создать инфраструктурный фонд в размере 500 млрд евро.



Однако все подобные инициативы могут разбиться об эффективность европейцев, в части изготовления оружия, а также политических разногласий лидеров стран, считает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, уже сейчас внутри ЕС возникли разногласия по поводу реализации этой инициативы. Франция настаивает на том, чтобы финансирование использовалось исключительно для закупки европейского вооружения, стремясь уменьшить зависимость от внешних поставщиков и укрепить стратегическую автономию Европы. В то же время Германия выступает за более гибкий подход, предлагая открыть программу для партнеров вне ЕС, таких как Великобритания и Норвегия, учитывая международные партнерства своих оборонных компаний.

"Мы слышим разные инициативы со стороны Европы, направленные на укрепление своей обороноспособности, то на 150 млрд евро, то на 700 млрд. Но хорошо бы, чтобы все это легло в основу конкретных программ. А пока этого не видно. Даже на этом уровне наблюдаются разногласия между странами. Один из таких вопросов — можно ли закупать на европейские деньги оружие неевропейских производителей. Германия говорит, что можно. Франция — нет, хотя и признают, что собственными силами — это будет медленнее и дольше. Так что наличие денег это хорошо. Но все это может разбиться об эффективность европейцев, в части изготовления оружия, а также политических разногласий лидеров стран", — сказал нам Згурец.

Он также добавил, что за последние несколько лет европейцы достигли некого прогресса в производстве боеприпасов и немного САУ. Но не в бронетехнике.

"В целом, Европа, похоже, только сейчас всерьез пытается каким-то образом увеличивать темпы производства орудия. Но не может быстро это сделать, потому что нет долгосрочных контрактов. Европейские правительства не выделяли средства на долгосрочные программы для своих ОПК, так как не считали, что это приоритетное направление. Для них производство оружия не считается социально значимым занятием. Из-за чего для производителей оружия даже были введены некие ограничения. Например, их не кредитовали банки, а налоги выше, чем у остальных. И многие подобные формализмы сохранятся по сей день. И хотя они пытаются сейчас все изменить, это существенно тормозит их оборонку", — сказал Новини.LIVE Згурец.

"Европе нужно 3-5 лет, чтобы заменить США в поставках оружия Украине"

Что касается поддержки Украины, то Европейский Союз рассматривает возможность создания специального фонда для военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 млрд евро. Учитывая постоянный отказ Венгрии поддерживать Украину, предложение было переписано таким образом, чтобы к нему могли присоединиться по желанию. Как первый шаг, лидеры стран-участниц инициативы, должны договориться о выделении 5 млрд евро на 2 млн крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в 2025 году. Каждая страна будет участвовать в соответствии со своим экономическим весом, или в денежной, или непосредственно в натуральной форме.

Сам ЕС зачислит 1,9 млрд евро от доходов от замороженных российских активов как свой вклад, даже если эти средства уже были выделены и частично выплачены.

Приоритетами инициативы должны быть крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, ракеты, беспилотники, истребители и тому подобное. Но и в этом вопросе, без США, пока не обойтись.

"Деньги у Европы есть. Но вот, что касается трансформации этих денег в конкретные образцы оружия такие, как средства связи, бронетехника, дальнобойные ракеты, реактивные средства поражения, ПВО, средства разведки, то, чтобы выйти на объемы, которые требуются Украине, по оценкам разных экспертов, Европе потребуется от 3 до 5 лет. Поэтому, в среднесрочной перспективе Украина будет опираться на коктейль из разных образцов, решений, инициатив, а также делать ставку на собственные средства поражения. Но как бы ни было, быстро заменить американцев по объёмам поставок тех же ПВО, реактивных средств поражения, средств связи и разведки — не выйдет", — сказал нам Згурец.



К слову, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2020 по 2024 годы импорт вооружений в Европу вырос на 155% по сравнению с предыдущими четырьмя годами. Европа теперь составляет 28% от мирового импорта вооружений, увеличившись с 11%.

Главные бенефициары

В последние годы европейские оборонные компании значительно выиграли от роста оборонных заказов, обусловленного усилением геополитической напряженности и увеличением военных бюджетов стран Европы.

Крупнейшие европейские оборонные компании, получившие выгоду от роста заказов:

Rheinmetall: Немецкий производитель вооружений, известный своей артиллерийской продукцией, продемонстрировал впечатляющий рост. За последние пять лет акции компании выросли более чем на 2100%, что связано с ее ключевой ролью в поставках артиллерии для Украины. Компания прогнозирует рост на 45% в период с 2024 по 2027 годы.

Немецкий производитель вооружений, известный своей артиллерийской продукцией, продемонстрировал впечатляющий рост. За последние пять лет акции компании выросли более чем на 2100%, что связано с ее ключевой ролью в поставках артиллерии для Украины. Компания прогнозирует рост на 45% в период с 2024 по 2027 годы. Leonardo: Итальянский машиностроительный холдинг, специализирующийся на оборонной продукции, также получил значительную выгоду от увеличения оборонных расходов Италии и потенциальной реструктуризации компании.

Итальянский машиностроительный холдинг, специализирующийся на оборонной продукции, также получил значительную выгоду от увеличения оборонных расходов Италии и потенциальной реструктуризации компании. Thales: Французская компания, занимающаяся производством оборонной электроники и систем безопасности, демонстрирует рост выручки, несмотря на вызовы в гражданском авиастроении и космическом секторах.

Французская компания, занимающаяся производством оборонной электроники и систем безопасности, демонстрирует рост выручки, несмотря на вызовы в гражданском авиастроении и космическом секторах. Airbus Defence and Space: Подразделение Airbus Group, занимающееся производством военных самолетов, ракет и космических аппаратов, также выигрывает от увеличения оборонных расходов в Европе.

Подразделение Airbus Group, занимающееся производством военных самолетов, ракет и космических аппаратов, также выигрывает от увеличения оборонных расходов в Европе. Naval Group: Французская оборонная компания, специализирующаяся на строительстве военных кораблей, получила значительные заказы от Министерства обороны Франции, включая строительство атомных подводных лодок и фрегатов.

К тому же, решение властей Германии о выделении 500 млрд евро на "оборонку", стало переломным моментом для рынков: участники рынка ожидают, что объявленные инвестиции поддержат не только евро, но и фондовый рынок. Немецкий индекс DAX вырос на 18% с начала года, акции оборонных компаний подорожали на 69%, а стоимость Rheinmetall AG удвоилась.

График стоимости акций европейских компаний, задействованных в оборонной сфере. Источник: Bloomberg

Аналитики Citigroup прогнозируют, что если планы Германии будут реализованы, средний прибыль европейских компаний будет расти на 11% в год до 2029 года — быстрее, чем ранее предполагавшиеся 9%.

Курс евро бьет рекорды

На фоне активизации финансирования военных программ также вырос курс евро по отношению к доллару США, который находиться вблизи рекордных отметок с 2009 года.

После новостей об увеличении оборонных расходов, хедж-фонды начали активно покупать опционы на рост евро, закладывая в прогноз возможное повышение до 1,20 долл. к концу года, а некоторые инвесторы делают ставки на рост выше 1,20 долл. в течение следующего года, сообщает Bloomberg. Аналитики Bank of America также пересмотрели свои прогнозы и ожидают, что евро может вырасти примерно на 6% и достичь уровня 1,15 долл. к концу года.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, какие образцы американского вооружения европейцам будет заменить сложнее всего.

Также мы писали, что Германия анонсировала выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро.



