Європа готується до війни — хто отримає вигоду і що буде з курсом євро

Українські військовослужбовці 21-ї окремої механізованої бригади ведуть вогонь з танка Leopard 2A6 під час військових навчань у Донецькій області. Фото: Reuters

Європа прискорює нарощування оборонних потужностей, вступаючи в нову гонку озброєнь. Прагнення до безпеки і незалежності від зовнішніх постачальників, особливо США, підштовхнуло Євросоюз до масштабних інвестицій в оборонний сектор. Однак замінити США за обсягами поставок озброєнь для України Європа поки що не може, тому відновлення американської допомоги залишається критично важливим. Для самого регіону ці зміни стали переломними: євро досяг максимуму за 16 років, а фондові ринки стрімко зростають.

Новини.LIVE з'ясували, скільки років знадобиться Європі для виходу на необхідні обсяги виробництва зброї і хто опинився у виграші від того, що відбувається.

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Нова гонка озброєнь

У березні 2025 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила стратегічну ініціативу "ReArm Europe", спрямовану на посилення військового потенціалу ЄС. План передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро для зміцнення оборонної інфраструктури Європи у відповідь на геополітичні загрози, включно з війною в Україні та невизначеністю щодо підтримки з боку США.

Ключовим елементом цієї ініціативи є надання 150 млрд євро у вигляді кредитів на спільні оборонні проєкти, такі як системи протиповітряної та протиракетної оборони. Фон дер Ляєн наголосила, що ці кошти мають бути спрямовані на закупівлю озброєнь, вироблених у Європі, з метою зміцнення автономії континенту і підтримки його оборонної промисловості. А Німеччина, відмовившись від багаторічної політики жорсткої економії, оголосила про намір збільшити витрати на оборону і створити інфраструктурний фонд у розмірі 500 млрд євро.



Однак усі подібні ініціативи можуть розбитися об ефективність європейців, в частині виготовлення зброї, а також політичних розбіжностей лідерів країн, вважає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, вже зараз всередині ЄС виникли розбіжності з приводу реалізації цієї ініціативи. Франція наполягає на тому, щоб фінансування використовувалося виключно для закупівлі європейського озброєння, прагнучи зменшити залежність від зовнішніх постачальників і зміцнити стратегічну автономію Європи. Водночас Німеччина виступає за більш гнучкий підхід, пропонуючи відкрити програму для партнерів поза межами ЄС, таких як Велика Британія та Норвегія, враховуючи міжнародні партнерства своїх оборонних компаній.

"Ми чуємо різні ініціативи з боку Європи, спрямовані на зміцнення своєї обороноздатності, то на 150 млрд євро, то на 700 млрд. Але добре б, щоб усе це лягло в основу конкретних програм. А поки що цього не видно. Навіть на цьому рівні спостерігаються розбіжності між країнами. Одне з таких питань — чи можна закуповувати на європейські гроші зброю неєвропейських виробників. Німеччина каже, що можна. Франція — ні, хоча й визнають, що власними силами — це буде повільніше і довше. Тож наявність грошей це добре. Але все це може розбитися об ефективність європейців, в частині виготовлення зброї, а також політичних розбіжностей лідерів країн", — сказав нам Згурець.

Він також додав, що за останні кілька років європейці досягли певного прогресу у виробництві боєприпасів і трохи САУ. Але не в бронетехніці.

"Загалом, Європа, схоже, тільки зараз всерйоз намагається якимось чином збільшувати темпи виробництва зброї. Але не може швидко це зробити, бо немає довгострокових контрактів. Європейські уряди не виділяли кошти на довгострокові програми для своїх ОПК, бо не вважали, що це пріоритетний напрямок. Для них виробництво зброї не вважається соціально значущим заняттям. Через що для виробників зброї навіть було введено певні обмеження. Наприклад, їх не кредитували банки, а податки вищі, ніж у інших. І багато подібних формалізмів збережуться донині. І хоча вони намагаються зараз все змінити, це істотно гальмує їхню оборонку", — сказав Новини.LIVE Згурець.

"Європі потрібно 3-5 років, щоб замінити США в постачанні зброї Україні"

Що стосується підтримки України, то Європейський Союз розглядає можливість створення спеціального фонду для військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 млрд євро. З огляду на постійну відмову Угорщини підтримувати Україну, пропозицію було переписано таким чином, щоб до неї могли приєднатися за бажанням. Як перший крок, лідери країн-учасниць ініціативи мають домовитися про виділення 5 млрд євро на 2 млн великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році. Кожна країна братиме участь відповідно до своєї економічної ваги, або в грошовій, або безпосередньо в натуральній формі.

Сам ЄС зарахує 1,9 млрд євро від доходів від заморожених російських активів як свій внесок, навіть якщо ці кошти вже були виділені та частково виплачені.

Пріоритетами ініціативи мають бути великокаліберні артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ракети, безпілотники, винищувачі тощо. Але і в цьому питанні, без США, поки що не обійтися.

"Гроші у Європи є. Але ось, що стосується трансформації цих грошей у конкретні зразки зброї такі, як засоби зв'язку, бронетехніка, далекобійні ракети, реактивні засоби ураження, ППО, засоби розвідки, то, щоб вийти на обсяги, які потрібні Україні, за оцінками різних експертів, Європі знадобиться від 3 до 5 років. Тому в середньостроковій перспективі Україна спиратиметься на коктейль із різних зразків, рішень, ініціатив, а також робитиме ставку на власні засоби ураження. Але як би там не було, швидко замінити американців за обсягами поставок тих же ППО, реактивних засобів ураження, засобів зв'язку та розвідки — не вийде", — сказав нам Згурець.



До речі, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у період із 2020 до 2024 року імпорт озброєнь до Європи зріс на 155% порівняно з попередніми чотирма роками. Європа тепер становить 28% від світового імпорту озброєнь, збільшившись з 11%.

Головні бенефіціари

Останніми роками європейські оборонні компанії значно виграли від зростання оборонних замовлень, зумовленого посиленням геополітичної напруженості та збільшенням військових бюджетів країн Європи.

Найбільші європейські оборонні компанії, які отримали вигоду від зростання замовлень:

Rheinmetall: Німецький виробник озброєнь, відомий своєю артилерійською продукцією, продемонстрував вражаюче зростання. За останні п'ять років акції компанії зросли більш ніж на 2100%, що пов'язано з її ключовою роллю в постачанні артилерії для України. Компанія прогнозує зростання на 45% у період з 2024 по 2027 роки.

Німецький виробник озброєнь, відомий своєю артилерійською продукцією, продемонстрував вражаюче зростання. За останні п'ять років акції компанії зросли більш ніж на 2100%, що пов'язано з її ключовою роллю в постачанні артилерії для України. Компанія прогнозує зростання на 45% у період з 2024 по 2027 роки. Leonardo: Італійський машинобудівний холдинг, що спеціалізується на оборонній продукції, також отримав значну вигоду від збільшення оборонних витрат Італії та потенційної реструктуризації компанії.

Італійський машинобудівний холдинг, що спеціалізується на оборонній продукції, також отримав значну вигоду від збільшення оборонних витрат Італії та потенційної реструктуризації компанії. Thales: Французька компанія, що займається виробництвом оборонної електроніки та систем безпеки, демонструє зростання виручки, попри виклики в цивільному авіабудуванні та космічному секторах.

Французька компанія, що займається виробництвом оборонної електроніки та систем безпеки, демонструє зростання виручки, попри виклики в цивільному авіабудуванні та космічному секторах. Airbus Defence and Space: Підрозділ Airbus Group, що займається виробництвом військових літаків, ракет і космічних апаратів, також виграє від збільшення оборонних витрат у Європі.

Підрозділ Airbus Group, що займається виробництвом військових літаків, ракет і космічних апаратів, також виграє від збільшення оборонних витрат у Європі. Naval Group: Французька оборонна компанія, що спеціалізується на будівництві військових кораблів, отримала значні замовлення від Міністерства оборони Франції, включно з будівництвом атомних підводних човнів і фрегатів.

До того ж рішення влади Німеччини про виділення 500 млрд євро на "оборонку", стало переломним моментом для ринків: учасники ринку очікують, що оголошені інвестиції підтримають не тільки євро, а й фондовий ринок. Німецький індекс DAX зріс на 18% з початку року, акції оборонних компаній подорожчали на 69%, а вартість Rheinmetall AG подвоїлася.

Графік вартості акцій європейських компаній, задіяних в оборонній сфері. Джерело: Bloomberg

Аналітики Citigroup прогнозують, що якщо плани Німеччини буде реалізовано, середній прибуток європейських компаній зростатиме на 11% на рік до 2029 року — швидше, ніж раніше передбачувані 9%.

Курс євро б'є рекорди

На тлі активізації фінансування військових програм також зріс курс євро стосовно долара США, який перебуває поблизу рекордних позначок з 2009 року.

Після новин про збільшення оборонних витрат, хедж-фонди почали активно купувати опціони на зростання євро, закладаючи в прогноз можливе підвищення до 1,20 дол. до кінця року, а деякі інвестори роблять ставки на зростання вище 1,20 дол. протягом наступного року, повідомляє Bloomberg. Аналітики Bank of America також переглянули свої прогнози й очікують, що євро може зрости приблизно на 6% і досягти рівня 1,15 дол. до кінця року.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, які зразки американського озброєння європейцям буде замінити найскладніше.

Також ми писали, що Німеччина анонсувала виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 3 млрд євро.