Мобілізація в жовтні 2023 — кому з українців загрожують штрафи від ТЦК

Перевірка документів військовозобов'язаного чоловіка. Фото: ДПСУ

В Україні другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Багато громадян нашої країни через бойові дії були вимушені покинути свої домівки. Однак ті, хто вважаються військовозобов'язаними, повинні були попередити ТЦК та СП про зміну свого місця проживання.

Особи, які проігнорували цю вимогу, тепер можуть отримати величезний штраф. Йдеться як про ВПО, так і про інших чоловіків, які не повідомили в територіальні центри про зміну своїх персональних даних.

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Як зазначила адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі РБК-Україна, переселенцям-чоловікам після переїзду на нове місце потрібно відразу ж ставати на військовий облік і тільки після цього звертатися до центрів соціального захисту для оформлення довідки ВПО.

За її словами, за ігнорування вставати на військовий облік передбачено штраф у розмірі від 1600 до 3500 гривень. Суму штрафу в конкретному випадку встановлює воєнком і може трактувати цю норму на свій розсуд.

Слід також знати, що несвоєчасне повідомлення ТЦК та СП про зміну облікових даних призовника, військовозобов'язаного або резервіста може бути підставою для накладення штрафу за порушення оборонного законодавства (стаття 210-1 КУпАП) у розмірі від 3400 грн до 5100 грн.

Крім того, про зміну персональних даних необхідно повідомити роботодавця. До їхніх обов'язків входить вести персональний військовий облік своїх працівників. Якщо вони вчасно не повідомляють ТЦК та СП про зміну облікових даних своїх працівників, їм доведеться заплатити штраф від 5100 до 8500 грн.

Військовозобов'язаний оновлює свої дані в територіальному центрі. Фото: ЖОТЦК та СП

Які документи потрібно взяти до ТЦК, щоб оновити свої дані

Про зміну персональних даних треба повідомити в ТЦК та СП впродовж семи днів. Якщо ви вирішили оновити облікові дані, необхідно надати документи, що містять інформацію про такі зміни.

Йдеться про такі персональні дані:

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного);

місце проживання та місцеперебування;

відомості про батьків (усиновителів), опікунів, піклувальників та інших представників;

відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї;

відомості про зайнятість (місце роботи);

відомості про освіту та спеціальність;

відомості про стан здоров'я;

документи, що надають право на відстрочку, якщо такі є, і мета походу до військкомату полягає в отриманні відстрочки;

відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

відомості про наявність (відсутність) судимості.

Раніше ми повідомляли, що офіцер ЗСУ попередив українців, як ТЦК порушують закон при врученні повістки.

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