Мобилизация в октябре 2023 года — кому из украинцев грозят штрафы от ТЦК

Проверка документов военнообязанного мужчины. Фото: ГПСУ

В Украине второй год продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Многие граждане нашей страны из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома. Однако те, кто считаются военнообязанными, должны были предупредить ТЦК и СП об изменении своего места жительства.

Лица, проигнорировавшие это требование, теперь могут получить огромный штраф. Речь идет как о ВПЛ, так и о других мужчинах, которые не сообщили в территориальные центры об изменении своих персональных данных.

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Как отметила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина, переселенцам-мужчинам после переезда на новое место нужно сразу же становиться на военный учет и только после этого обращаться в центры социальной защиты для оформления справки ВПЛ.

По ее словам, за непостановку на военный учет предусмотрен штраф в размере от 1600 до 3500 гривен. Сумму штрафа в конкретном случае устанавливает военком и может трактовать эту норму по своему усмотрению.

Следует также знать, что несвоевременное уведомление ТЦК и СП об изменении учетных данных призывника, военнообязанного или резервиста может быть основанием для наложения штрафа за нарушение оборонного законодательства (статья 210-1 КУоАП) в размере от 3400 до 5100 грн.

Кроме того, об изменении персональных данных необходимо сообщить работодателю. В их обязанности входит персональный военный учет своих работников. Если они вовремя не уведомляют ТЦК и СП об изменении учетных данных своих работников, им придется заплатить штраф от 5100 до 8500 грн.

Военнообязанный обновляет свои данные в территориальном центре. Фото: ЖОТЦК и СП

Какие документы нужно взять в ТЦК, чтобы обновить свои данные

Об изменении персональных данных следует сообщить в ТЦК и СП в течение семи дней. Если вы решили обновить учетные данные, необходимо предоставить документы, содержащие информацию о таких изменениях.

Речь идет о следующих персональных данных:

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение военнообязанного);

место жительства и местонахождение;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях;

сведения о семейном положении лица и членов его семьи;

сведения о занятости (место работы);

сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья;

документы, предоставляющие право на отсрочку, если таковые имеются, и цель похода в военкомат состоит в получении отсрочки;

сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости.

Ранее мы сообщали, что офицер ВСУ предупредил украинцев, как ТЦК нарушают закон при вручении повестки.

Напомним, мы писали, кто еще, кроме работников военкоматов, может вручать повестки.

Также мы рассказывали, можно ли принудительно доставлять в ТЦК задержанных за незаконное пересечение границы.