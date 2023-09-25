Адвокат розповів, чи можуть воєнкоми затримувати чоловіків при врученні повісток

Працівники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному чоловіку на вулиці. Фото: suspilne.media

Під час дії воєнного стану повістки можуть вручати у будь-яких місцях. Інколи у соціальних мережах з'являються відео, як воєнкоми затримують чоловіків, які відмовляються від отримання.

Адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич розповів для "РБК-Україна", чи справді представники військкоматів можуть затримувати чоловіків.

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Адвокат каже, що представники ТЦК і СП можуть затримувати людей лише спільно з поліцією у випадках, коли є правопорушення.

"Також є так звані уповноважені особи або патрулі. До їх складу входять і представники Національної поліції, і військові Національної Гвардії. Вони мають бути призначені наказом коменданта. Комендант має видати наказ або інші розпорядчі документи, де має бути вказано, що саме можуть робити ці особи. Є дві окремі постанови, які визначають, що можуть робити ці уповноважені особи на період воєнного стану. Це стосується і роботи на блокпостах, і огляду житла та службових приміщень, і огляду речей особи", — пояснює спеціаліст.

За його словами, затримання може відбуватися, якщо мав місце якийсь злочин. Маринич наголошує, що якщо людина просто відмовляється отримувати повістку та поводиться агресивно, то навіть така обставина навряд чи може стати підставою для цього.

Він зазначив, якщо людину затримують відверто поза правовими методами, то дзвінок лише адвокату мало що може вирішити. У таких випадках краще звертатися в декілька органів одночасно.

"Якщо має місце подібне затримання без скоєння злочину, скаржитись на дії працівників поліції в першу чергу можна в ДБР — Державне бюро розслідувань. Також можна звертатися і в поліцію залежно від того, який склад працює: чи тільки ТЦК, чи це ТЦК і поліція одночасно. У випадку якщо є відверте порушення з боку представників правоохоронних органів, варто скаржитись в різні органи", — підсумовує Антон Маринич.

Нагадаємо, в Україні під час мобілізаційних заходів можуть розсилати повістки поштою. Це відбувається шляхом рекомендованого листа або просто кидають повістки до поштової скриньки.

Також ми писали, що українське законодавство не передбачає видачі повісток в електронному вигляді. А створення електронних баз даних може обернутися проблемами у зв’язку із потужними діями російських хакерів на службі Кремля.