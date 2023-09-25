Адвокат рассказал, могут ли военкомы задерживать мужчин при вручении повесток

Работники ТЦК выписывают повестку военнообязанному мужчине на улице. Фото: suspilne.media

Во время действия военного положения повестки могут вручать в любых местах. Иногда в социальных сетях появляются видео, как военкомы задерживают мужчин, которые отказываются от получения.

Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич рассказал для "РБК-Украина", действительно ли представители военкоматов могут задерживать мужчин.

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Адвокат говорит, что представители ТЦК и СП могут задерживать людей только совместно с полицией в случаях правонарушения.

"Также есть так называемые уполномоченные лица или патрули. В их состав входят и представители Национальной полиции, и военные Национальной Гвардии. Они должны быть назначены приказом коменданта. Комендант должен издать приказ или другие распорядительные документы, где должно быть указано, что именно могут делать эти лица. Есть два отдельных постановления, которые определяют, что могут делать эти уполномоченные лица на период военного положения. Это касается и работы на блокпостах, и осмотра жилья и служебных помещений, и осмотра вещей лица", — объясняет специалист.

По его словам, задержание может происходить, если имело место какое-то преступление. Маринич отмечает, что если человек просто отказывается получать повестку и ведет себя агрессивно, то даже такое обстоятельство вряд ли может стать основанием для этого.

Он отметил, что если человека задерживают откровенно вне правовых методов, то звонок только адвокату мало что может решить. В таких случаях лучше обращаться в несколько органов одновременно.

"Если имеет место подобное задержание без совершения преступления, жаловаться на действия сотрудников полиции в первую очередь можно в ГБР — Государственное бюро расследований. Также можно обращаться и в полицию в зависимости от того, какой состав работает: или только ТЦК, или это ТЦК и полиция одновременно. В случае если есть откровенное нарушение со стороны представителей правоохранительных органов, стоит жаловаться в разные органы", — подытоживает Антон Маринич.

Напомним, в Украине во время мобилизационных мероприятий могут рассылать повестки по почте. Это происходит путем рекомендованного письма или просто бросают повестки в почтовый ящик.

Также мы писали, что украинское законодательство не предусматривает выдачи повесток в электронном виде. А создание электронных баз данных может обернуться проблемами из-за мощных действий российских хакеров на службе Кремля.