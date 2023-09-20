Мобілізація в Україні: чи можуть вручати повістку в маршрутках та автобусах

Чоловіки біля громадського транспорту. Фото ілюстративне: google

В Україні триває загальна мобілізація на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Водночас, повістки вже почали масово роздавати в громадському транспорті.

Чи може ТЦК вручати повістки у громадському транспорті, повідомляє видання Today.

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Вручення повісток в громадському транспорті

Відтак, за словами полковника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрія Гуренка, роздавати повістки в громадському транспорті працівники військкомату не можуть.

До того ж зупиняти автобуси, маршрутки та інші види транспорту, щоб вручити повістку, вважається порушенням.

"Вони — військові. Зупиняти транспорт має право лише Нацполіція — за певних обставин. Військовим це робити заборонено", — каже Гуренко.

У той же час, громадяни, які стануть свідками вручення повісток у транспорті, просять повідомляти в районні ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов в Україні можуть посилити мобілізацію.

Додамо, народні депутати України пропонують давати відстрочку від мобілізації студентам, які здобувають другу вищу освіту, яка необхідна для відновлення економіки України.