Посилення мобілізації в Україні: за яких причин це може відбутися

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Росія найближчим часом може розпочати примусову мобілізацію: від 400 до 700 тисяч людей. Відтак, Україні доведеться посилити мобілізацію у себе.

Про це в етері Radio NV заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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РФ може розпочати найближчим часом примусову мобілізацію.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що Україна має відповідно на це реагувати.

"Зараз ми проводимо мобілізацію, реагуючи на те, які сили і засоби є в росіян. Наприклад, є в них приблизно 400 тисяч військових. Тому ми реагуємо мобілізацією, поповнюємо наші частини, які стоять на передньому краю, формуємо нові. Звісно, якщо мобілізація в Росії йтиме таким темпом, нам потрібно буде мобілізацію збільшувати для того, щоб можна було адекватно реагувати", — сказав він.

Нагадаємо, народні депутати України пропонують давати відстрочку від мобілізації студентам, які здобувають другу вищу освіту, яка необхідна для відновлення економіки України.