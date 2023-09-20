Усиление мобилизации в Украине: по какой причине это может произойти

Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Россия в ближайшее время может приступить к принудительной мобилизации: от 400 до 700 тысяч человек. Следовательно, Украине придется усилить мобилизацию у себя.

Об этом в эфире Radio NV заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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РФ может приступить в ближайшее время к принудительной мобилизации.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что Украина должна на это соответственно реагировать.

"Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. Например, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем мобилизацией, пополняем наши части, стоящие на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в России будет идти таким темпом, нам нужно будет мобилизацию увеличивать для того, чтобы можно было адекватно реагировать", — сказал он.

Напомним, народные депутаты Украины предлагают давать отсрочку от мобилизации студентам, получающим второе высшее образование, необходимое для восстановления экономики Украины.