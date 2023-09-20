Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Усиление мобилизации в Украине: по какой причине это может произойти arrow

Усиление мобилизации в Украине: по какой причине это может произойти

20 сентября 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Усиление мобилизации в Украине: по какой причине это может произойти
Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Россия в ближайшее время может приступить к принудительной мобилизации: от 400 до 700 тысяч человек. Следовательно, Украине придется усилить мобилизацию у себя.

Об этом в эфире Radio NV заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Читайте также:

Усиление мобилизации в Украине

РФ может приступить в ближайшее время к принудительной мобилизации.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что Украина должна на это соответственно реагировать.

"Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. Например, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем мобилизацией, пополняем наши части, стоящие на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в России будет идти таким темпом, нам нужно будет мобилизацию увеличивать для того, чтобы можно было адекватно реагировать", — сказал он.

Напомним, народные депутаты Украины предлагают давать отсрочку от мобилизации студентам, получающим второе высшее образование, необходимое для восстановления экономики Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз