Мобилизация в Украине: могут ли вручать повестку в маршрутках и автобусах

Вручение повесток в общественном транспорте: эксперты рассказали, законно ли это
В Украине идет общая мобилизация на фоне полномасштабного вторжения РФ. В то же время повестки уже начали массово раздавать в общественном транспорте.
Может ли ТЦК вручать повестки в общественном транспорте, сообщает издание Today.
Вручение повесток в общественном транспорте
По словам полковника Запорожского областного ТЦК и СП Андрея Гуренко, раздавать повестки в общественном транспорте работники военкомата не могут.
К тому же, останавливать автобусы, маршрутки и другие виды транспорта, чтобы вручить повестку, считается нарушением.
"Они — военные. Останавливать транспорт имеет право только Нацполиция — при определенных обстоятельствах. Военным это делать запрещено", — говорит Гуренко.
В то же время граждане, которые станут свидетелями вручения повесток в транспорте, просят сообщать в районные ТЦК.
Напомним, мы писали, при каких условиях в Украине могут усилить мобилизацию.
Добавим, народные депутаты Украины предлагают давать отсрочку от мобилизации студентам, получающим второе высшее образование, необходимое для восстановления экономики Украины.