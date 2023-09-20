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Вручение повесток в общественном транспорте: эксперты рассказали, законно ли это

20 сентября 2023 20:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация в Украине: могут ли вручать повестку в маршрутках и автобусах
Мужчины возле общественного транспорта. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине идет общая мобилизация на фоне полномасштабного вторжения РФ. В то же время повестки уже начали массово раздавать в общественном транспорте.

Может ли ТЦК вручать повестки в общественном транспорте, сообщает издание Today.

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Вручение повесток в общественном транспорте

По словам полковника Запорожского областного ТЦК и СП Андрея Гуренко, раздавать повестки в общественном транспорте работники военкомата не могут.

К тому же, останавливать автобусы, маршрутки и другие виды транспорта, чтобы вручить повестку, считается нарушением.

"Они — военные. Останавливать транспорт имеет право только Нацполиция — при определенных обстоятельствах. Военным это делать запрещено", — говорит Гуренко.

В то же время граждане, которые станут свидетелями вручения повесток в транспорте, просят сообщать в районные ТЦК.

Напомним, мы писали, при каких условиях в Украине могут усилить мобилизацию.

Добавим, народные депутаты Украины предлагают давать отсрочку от мобилизации студентам, получающим второе высшее образование, необходимое для восстановления экономики Украины.

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