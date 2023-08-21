Мобілізація в Україні — що допоможе уникнути проблем під час вручення повістки

Вручення повістки військовозобов'язаному на вулиці. Фото: vn.20minut.ua

В Україні вже понад 500 днів триває воєнний стан та загальна мобілізація. Увесь цей період військовозобов'язаним українцям вручають повістки для уточнення даних. Цей документ можна отримати у будь-якому громадському місці. Він зобов'язує чоловіка явитися до ТЦК та СП у зазначений час та дату.

Проте начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, пояснив, що саме допоможе уникнути багатьох проблем, зокрема, під час вручення повісток на вулицях.

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Важливу заяву він зробив на презентації інформаційної кампанії під назвою "Оновлюй дані в ТЦК" у Military Media Center.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач. Фото: google.com

Так, за словами Горбача, українцям необхідно усвідомити важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, оскільки це, перш за все, значно спростить систему роботи.

Офіцер підкреслив, якщо військовозобов'язані будуть самостійно приходити до ТЦК для оновлення даних, без усіляких нагадувань або змушувань, можна буде уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях.

"Також надалі це дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями", — зазначив Горбач.

Варто зазначити, що на тому ж заході заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала громадян прийти та оновити дані. Вона наголосила, що така процедура не означає, що людину одразу ж мобілізують або "візьмуть на олівець".

Маляр зазначила, якщо українці самостійно відвідуватимуть ТЦК та СП це допоможе:

полегшити роботу самим територіальним центрам;

зняти частину корупційних ризиків.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Ганна Маляр/Facebook

Раніше ми повідомляли, що військовозобов'язаному потрібно обов'язково перевіряти під час вручення повістки.

Нагадаємо, ми писали, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки та що необхідно брати з собою до ТЦК.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.