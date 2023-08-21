Мобилизация в Украине — что поможет избежать проблем при вручении повестки

Вручение повесток: в ВСУ объяснили, что поможет избежать многих проблем
В Украине уже более 500 дней идет военное положение и общая мобилизация. Весь этот период военнообязанным украинцам вручают повестки для уточнения данных. Этот документ можно получить в любом месте. Он обязывает мужчину явиться в ТЦК и СП в указанное время и дату.
Однако начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, что именно поможет избежать многих проблем, в частности, при вручении повесток на улицах.
Важное заявление он сделал на презентации информационной кампании под названием "Обновляй данные в ТЦК" в Military Media Center.
Так, по словам Горбача, украинцам необходимо уяснить важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, поскольку это, прежде всего, значительно упростит систему работы.
Офицер подчеркнул, если военнообязанные будут самостоятельно приходить в ТЦК для обновления данных, без всяких напоминаний или принуждений, можно будет избежать многих проблем, которые, в частности, сейчас возникают при вручении повесток на улицах.
"Также в дальнейшем это позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям", — отметил Горбач.
Следует отметить, что на том же мероприятии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала граждан прийти и обновить данные. Она подчеркнула, что такая процедура не означает, что человека сразу же мобилизуют или "возьмут на карандаш".
Маляр отметила, если украинцы будут самостоятельно посещать ТЦК и СП это поможет:
- облегчить работу самим территориальным центрам;
- снять часть коррупционных рисков.
Ранее мы сообщали, что военнообязанному нужно обязательно проверять при вручении повестки.
Напомним, мы писали, как военнообязанным действовать после вручения повестки и что необходимо брать с собой в ТЦК.
Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.