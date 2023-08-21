Що потрібно негайно перевірити під час вручення повістки: пояснення адвоката
Внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Як відомо, в цей час виписують повістки чоловікам від 18 до 60 років, які мають перевіряти чи правильно зазначена особиста інформація про військовозобов'язаного.
Про це розповідає адвокатка Марина Бекало.
Що потрібно перевіряти першочергово
За чинним законодавством, якщо повістка з викликом до ТЦК заповнена правильно та відповідає всім нормам, то військовозобов'язаний не може від неї відмовитися, адже за це передбачається відповідальність.
"Під час отримання повістки військовозобов’язаний має перевірити правильність вказаних у ній своїх особистих даних, ПІБ і дату народження, дату й місце (адресу) прибуття до ТЦК і СП. Форма повістки затверджена Постановою КМУ 1487 (Додаток 11). Якщо всі дані правильно заповнені і повістка відповідає встановленій формі, то військовозобов’язаний не має підстав не отримувати її", — пояснює адвокатка.
Нагадаємо, що згідно з українським законодавством вручати повістку військовозобов'язаним можна у будь-якому місці — на роботі, вдома, на вулиці або ж прямісінько у будівлі у ТЦК. Разом з тим, військові визнають, що це явище не можна назвати нормальним, адже вручення повістки приводить до конфлікту.
Також ми повідомляли, що в Україні через повномасштабне вторгнення РФ триває загальна мобілізація. Законодавство слідкує за тим, хто та як виписує повістки чоловікам віком 18-60 років, однак ніде не вказано, де саме їх можна роздавати.
Додамо, що в Україні планують внести зміни до правил вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам, розширивши перелік осіб, уповноважених це робити.