Що потрібно негайно перевірити під час вручення повістки: пояснення адвоката

Вручення повістки українцю. Фото: АрміяInform

Внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Як відомо, в цей час виписують повістки чоловікам від 18 до 60 років, які мають перевіряти чи правильно зазначена особиста інформація про військовозобов'язаного.

Про це розповідає адвокатка Марина Бекало.

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За чинним законодавством, якщо повістка з викликом до ТЦК заповнена правильно та відповідає всім нормам, то військовозобов'язаний не може від неї відмовитися, адже за це передбачається відповідальність.

"Під час отримання повістки військовозобов’язаний має перевірити правильність вказаних у ній своїх особистих даних, ПІБ і дату народження, дату й місце (адресу) прибуття до ТЦК і СП. Форма повістки затверджена Постановою КМУ 1487 (Додаток 11). Якщо всі дані правильно заповнені і повістка відповідає встановленій формі, то військовозобов’язаний не має підстав не отримувати її", — пояснює адвокатка.

Нагадаємо, що згідно з українським законодавством вручати повістку військовозобов'язаним можна у будь-якому місці — на роботі, вдома, на вулиці або ж прямісінько у будівлі у ТЦК. Разом з тим, військові визнають, що це явище не можна назвати нормальним, адже вручення повістки приводить до конфлікту.

Також ми повідомляли, що в Україні через повномасштабне вторгнення РФ триває загальна мобілізація. Законодавство слідкує за тим, хто та як виписує повістки чоловікам віком 18-60 років, однак ніде не вказано, де саме їх можна роздавати.

Додамо, що в Україні планують внести зміни до правил вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам, розширивши перелік осіб, уповноважених це робити.