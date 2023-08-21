Что нужно немедленно проверить при вручении повестки: объяснение адвоката

Вручение повестки украинцу. Фото: АрмияInform

В результате полномасштабной российской агрессии в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация. Как известно, в настоящее время выписывают повестки мужчинам от 18 до 60 лет, которые должны проверять правильно ли указана личная информация о военнообязанном.

Об этом рассказывает адвокат Марина Бекало.

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По действующему законодательству, если повестка с вызовом в ТЦК заполнена правильно и отвечает всем нормам, военнообязанный не может от нее отказаться, ведь за это предусматривается ответственность.

При получении повестки военнообязанный должен проверить правильность указанных в ней своих личных данных, ФИО и дату рождения, дату и место (адрес) прибытия в ТЦК и СП. Форма повестки утверждена Постановлением КМУ 1487 (Приложение 11). Если все данные правильно заполнены и повестка соответствует установленной форме, то у военнообязанного нет оснований не получать ее", — объясняет адвокат.

Напомним, что согласно украинскому законодательству вручать повестку военнообязанным можно в любом месте — на работе, дома, на улице или прямо в здании в ТЦК. Вместе с тем военные признают, что это явление нельзя назвать нормальным, ведь вручение повестки приводит к конфликту.

Также мы сообщали, что в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация. Законодательство следит за тем, кто и как выписывает повестки мужчинам 18-60 лет, однако нигде не указано, где именно их можно раздавать.

Добавим, что в Украине планируется внести изменения в правила вручения повесток военнообязанным мужчинам, расширив перечень лиц, уполномоченных это делать.