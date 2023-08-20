Вручення повісток на вулицях не є нормальним: військові пропонують свій варіант
Згідно з українським законодавством вручати повістку військовозобов'язаним можна у будь-якому місці — на роботі, вдома, на вулиці або ж прямісінько у будівлі у ТЦК. Разом з тим, військові визнають, що це явище не можна назвати нормальним, адже вручення повістки приводить до конфлікту.
Щоб вирішити цю проблему, у Сухопутних військах пропонують поліпшити процедуру за допомогою введення кампанії оновлення даних у ТЦК та СП, повідомляє Military Media Center.
Як поліпшити процес вручення повісток
Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач наголосив, що оновлення даних допоможе уникнути багатьох проблем.
"Якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, то це значно спростить систему роботи", — підкреслив Горбач.
Він додав, що завдяки цьому можна буде уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях. Окрім того, оновлення даних у ТЦК надалі дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями.
Що думають у Міноборони
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час презентації кампанії "Оновлюй дані в ТЦК" закликала громадян прийти та оновити дані.
"Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її "візьмуть на олівець", бо вона вже туди прийшла", — запевнила Маляр.
Також вона наголосила, що відповідно до законодавства, оновити дані повинен кожен громадянин, який стоїть на обліку. Це полегшить роботу ТЦК, а також знизить корупційні ризики.
Крім того, Маляр додала, що не всі мобілізовані виконують бойові задачі. Вони можуть працювати й в інших сферах. Наразі йдеться лише про оновлення даних.
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