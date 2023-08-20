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Вручення повісток на вулицях не є нормальним: військові пропонують свій варіант

20 серпня 2023 01:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вручення повісток на вулицях не є нормальним: військові пропонують свій варіант
Військовозобов'язаний шукає документи для пред'явлення їх співробітникам ТЦК. Фото: vn.20minut.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Згідно з українським законодавством вручати повістку військовозобов'язаним можна  у будь-якому місці — на роботі, вдома, на вулиці або ж прямісінько у будівлі у ТЦК. Разом з тим, військові визнають, що це явище не можна назвати нормальним, адже вручення повістки приводить до конфлікту.

Щоб вирішити цю проблему, у Сухопутних військах пропонують поліпшити процедуру за допомогою введення кампанії оновлення даних у ТЦК та СП, повідомляє Military Media Center.

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Як поліпшити процес вручення повісток

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач наголосив, що оновлення даних допоможе уникнути багатьох проблем.

"Якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, то це значно спростить систему роботи", — підкреслив Горбач.

Він додав, що завдяки цьому можна буде уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях. Окрім того, оновлення даних у ТЦК надалі дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями.

Що думають у Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час презентації кампанії "Оновлюй дані в ТЦК" закликала громадян прийти та оновити дані.

"Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її "візьмуть на олівець", бо вона вже туди прийшла", — запевнила Маляр.

Також вона наголосила, що відповідно до законодавства, оновити дані повинен кожен громадянин, який стоїть на обліку. Це полегшить роботу ТЦК, а також знизить корупційні ризики.

Крім того, Маляр додала, що не всі мобілізовані виконують бойові задачі. Вони можуть працювати й в інших сферах. Наразі йдеться лише про оновлення даних.

Раніше в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

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