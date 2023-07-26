Що робити у випадку конфлікту під час вручення повістки — українцям дали поради

Військовозобов'язаний шукає документи для пред'явлення їх співробітникам ТЦК. Фото: vn.20minut.ua

Конфлікти військовозобов'язаних та працівників ТЦК — не новина. Причому їх ініціаторами можуть стати, як ті, хто вручають повістки, так і ті, хто їх отримують.

Адвокатка, партнерка адвокатського об’єднання "Актум груп" Олена Хоменко в інтерв'ю "Громадське радіо" розповіла, що робити у разі виникнення конфліктної ситуації та як її можна уникнути.

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За словами правозахисниці, є певний алгоритм дій, який може убезпечити від негативних ситуацій під час вручення повістки, а саме:

контроль власних емоцій (всі ми зараз знервовані та напружені, проте у ці надскладні часи важливо ставитися один до одного з розумінням);

не вступати у суперечки (якщо повістку вручають належним чином та ваші права не порушуються, не варто починати суперечки на пустому місці);

не перешкоджати діяльності правоохоронних органів: ні в якому разі не хапати представників правоохоронних органів, не штовхати їх, не кидатися на них, адже за це може бути притягнуто до кримінальної відповідальності.

Також не маємо виключати випадки, коли представники правоохоронних органів або ТЦК поводять себе некоректно з військовозобов’язаними або нинішніми військовослужбовцями: провокують або починають принижувати чи ображати.

У таких випадках не варто соромитись, а навіть необхідно викликати патрульну поліцію. Також варто звернутись до керівництва ТЦК зі скаргою, проконсультуватися з адвокатом, як краще чинити конкретно у вашій ситуації.

"У разі, якщо у військовозобов’язаних немає особистої змоги це зробити (викликати поліцію — ред.), вони можуть просити звичайних перехожих, друзів, знайомих, будь-кого з людей, хто з ними опиняється поруч в цій ситуації", — каже Хоменко.

Також адвокатка зазначила, що неправомірність дій співробітників ТЦК найлегше довести, якщо є відеозапис.

"Якщо військовозобов’язаним вдалося зафіксувати поглядом камери відеоспостереження, то варто максимально підійти до них, щоб всі дії можна було зафіксувати. Надалі, якщо ми говоримо про тактику і стратегію захисту, можна буде домогтися відео з камер спостереження й довести неправомірність дій або представників поліції, або працівників ТЦК", — пояснила вона.

Раніше в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Також ми розповідали, як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки — адвокат розповів про хитрий нюанс.