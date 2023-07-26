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Вручение повесток в Украине: как действовать в случае конфликта с работниками ТЦК

26 июля 2023 07:20
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Что делать в случае конфликта во время вручения повестки — украинцам дали советы
Военнообязанный ищет документы для предъявления их сотрудникам ТЦК. Фото: vn.20minut.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Конфликты военнообязанных и работников ТЦК — не новость. Причем их инициаторами могут стать, как вручающие повестки, так и те, кто их получают.

Адвокат, партнер адвокатского объединения "Актум групп" Елена Хоменко в интервью "Громадське радіо" рассказала, что делать в случае возникновения конфликтной ситуации и как ее можно избежать.

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По словам правозащитницы, есть определенный алгоритм действий, который может обезопасить от негативных ситуаций при вручении повестки, а именно:

  • контроль собственных эмоций (все мы сейчас на взводе и на нервах, но в эти сверхсложные времена важно относиться друг к другу с пониманием);
  • не вступать в споры (если повестку вручают должным образом и ваши права не нарушаются, не следует начинать споры на пустом месте);
  • не препятствовать деятельности правоохранительных органов: ни в коем случае не хватать представителей правоохранительных органов, не толкать их, не бросаться на них, ведь за это могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Также не следует исключать случаи, когда представители правоохранительных органов или ТЦК ведут себя некорректно с военнообязанными или нынешними военнослужащими: провоцируют или начинают унижать, или оскорблять.

В таких случаях не стоит стесняться, а даже необходимо вызвать патрульную полицию. Также стоит обратиться к руководству ТЦК с жалобой, проконсультироваться с адвокатом, как поступать конкретно в вашей ситуации.

"В случае, если у военнообязанных нет личной возможности это сделать (вызвать полицию ред.), они могут просить обычных прохожих, друзей, знакомых, любого из людей, кто с ними оказывается рядом в этой ситуации", — говорит Хоменко.

Также адвокат отметила, что неправомерность действий сотрудников ТЦК легче всего доказать, если есть видеозапись.

"Если военнообязанным удалось зафиксировать взглядом камеры видеонаблюдения, то следует максимально подойти к ним, чтобы все действия можно было зафиксировать. В дальнейшем, если мы говорим о тактике и стратегии защиты, можно будет добиться видео с камер наблюдения и доказать неправомерность действий или представителей полиции, или работников ТЦК", — объяснила она.

 

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы рассказывали, как действовать, если военные запрещают снимать вручение повестки — адвокат рассказал о хитром нюансе.

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