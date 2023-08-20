Вручение повесток на улицах не нормально: военные предлагают свой вариант
Согласно украинскому законодательству вручать повестку военнообязанным можно в любом месте — на работе, дома, на улице или прямо в здании в ТЦК. Вместе с тем, военные признают, что это явление нельзя назвать нормальным, ведь вручение повестки приводит к конфликту.
Чтобы решить эту проблему, в Сухопутных войсках предлагают улучшить процедуру посредством ввода кампании обновления данных в ТЦК и СП, сообщает Military Media Center.
Как улучшить процесс вручения повесток
Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач подчеркнул, что обновление данных поможет избежать многих проблем.
"Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, то это значительно упростит систему работы", — подчеркнул Горбач.
Он добавил, что благодаря этому можно избежать многих проблем, которые, в частности, сейчас возникают во время вручения повесток на улицах. Кроме того, обновление данных в ТЦК в дальнейшем позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям.
Что думают в Минобороны
Заместитель министра обороны Анна Маляр во время презентации кампании "Обновляй данные в ТЦК" призвала граждан прийти и обновить данные.
"Это совсем не означает, что человек будет после этого мобилизован или его "возьмут на карандаш", потому что он уже туда пришел", — заверила Маляр.
Также она подчеркнула, что согласно законодательству обновить данные должен каждый гражданин, стоящий на учете. Это облегчит работу ТЦК, а также снизит коррупционные риски.
Кроме того, Маляр добавила, что не все мобилизованные выполняют боевые задачи. Они могут работать и в других областях. Речь идет только об обновлении данных.
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