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Вручение повесток на улицах не нормально: военные предлагают свой вариант

20 августа 2023 01:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вручение повесток на улицах не нормально: военные предлагают свой вариант
Военнообязанный ищет документы для предъявления их сотрудникам ТЦК. Фото: vn.20minut.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Согласно украинскому законодательству вручать повестку военнообязанным можно в любом месте — на работе, дома, на улице или прямо в здании в ТЦК. Вместе с тем, военные признают, что это явление нельзя назвать нормальным, ведь вручение повестки приводит к конфликту.

Чтобы решить эту проблему, в Сухопутных войсках предлагают улучшить процедуру посредством ввода кампании обновления данных в ТЦК и СП, сообщает Military Media Center.

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Как улучшить процесс вручения повесток

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач подчеркнул, что обновление данных поможет избежать многих проблем.

"Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, то это значительно упростит систему работы", — подчеркнул Горбач.

Он добавил, что благодаря этому можно избежать многих проблем, которые, в частности, сейчас возникают во время вручения повесток на улицах. Кроме того, обновление данных в ТЦК в дальнейшем позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям.

Что думают в Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр во время презентации кампании "Обновляй данные в ТЦК" призвала граждан прийти и обновить данные.

"Это совсем не означает, что человек будет после этого мобилизован или его "возьмут на карандаш", потому что он уже туда пришел", — заверила Маляр.

Также она подчеркнула, что согласно законодательству обновить данные должен каждый гражданин, стоящий на учете. Это облегчит работу ТЦК, а также снизит коррупционные риски.

Кроме того, Маляр добавила, что не все мобилизованные выполняют боевые задачи. Они могут работать и в других областях. Речь идет только об обновлении данных.

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

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