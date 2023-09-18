У Раду внесли законопроєкт про єдиний реєстр військовозобов'язаних: що зміниться

Українські військові. Фото: google.com

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про створення електронного реєстру військовозобов'язаних. Він передбачає передачу для Міноборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах.

Про це йдеться у законопроєкті №10062.

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"Завданням законопроєкту є уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України", — йдеться у пояснювальній записці.

До електронного реєстру військовозобов'язаних заноситимуть такі відомості, як:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Цей реєстр зможе отримувати інформацію про будь-якого військовозобов'язаного з держвідомств, зокрема, Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших.

Законопроєкт №10062. Фото: скриншот

Нагадаємо, українське законодавство не передбачає видачі повісток в електронному вигляді. А створення електронних баз даних може обернутися проблемами у зв’язку із потужними діями російських хакерів на службі Кремля.

Також ми писали, що Україні має вистачити людського військового потенціалу, щоб здобути перемогу у війні з окупантами. Адже, якщо українці залишаться без армії, то втратять державу.