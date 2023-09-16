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В Україні запустять електронний реєстр призовників: які дані будуть в базі

16 вересня 2023 14:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні запустять електронний реєстр призовників: які дані будуть в базі
Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Фото: ТСН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні незабаром запровадять Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Завдяки цьому ТЦК будуть одразу отримувати інформацію з інших державних реєстрів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Створення реєстру

"На даному етапі у Міністерстві оборони України проводиться робота щодо організації інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи, з метою підвищення якості персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в Реєстрі", — зазначили у повідомленні. 

Законодавчі підстави 

Це роблять відповідно до:

  • 14 Закону про ЄДРВПР та статей 6, 7, 13 Закону України "Про публічні електронні реєстри",
  • Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку".

Крім того, Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів відтепер має новий атестат відповідності КЗСІ, завдяки якому функціонує інформаційна взаємодія з іншими реєстрами держави. 

"На наступних етапах планується організація робіт з підписання спільних наказів Міністерства оборони України про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії з Міністерством соціальної політики України, Міністерством у справах ветеранів України та іншими", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року майже 100 тисяч мешканців Києва взяли в руки зброю для захисту України від російської агресії. Серед них до Сил оборони приєдналося багато співробітників комунальних підприємств столиці.

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