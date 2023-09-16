В Украине запустят электронный реестр призывников: какие данные будут в базе

Единый государственный реестр военнообязанных. Фото: ТСН

В Украине скоро введут Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Благодаря этому, ТЦК будут сразу получать информацию из других государственных реестров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Создание реестра

"На данном этапе в Министерстве обороны Украины проводится работа по организации информационного взаимодействия между Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы, с целью повышения качества персональных данных призывников, военнослужащих и резервистов в Реестре", — отметили в сообщении.

Законодательные основания

Это делают в соответствии с:

14 Законом ЕГРИПР и статей 6, 7, 13 Закона Украины "О публичных электронных реестрах",

Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета".

Кроме того, Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов теперь имеет новый аттестат соответствия КЗСИ, благодаря которому функционирует информационное взаимодействие с другими реестрами государства.

"На следующих этапах планируется организация работ по подписанию совместных приказов Министерства обороны Украины об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия с Министерством социальной политики Украины, Министерством по делам ветеранов Украины и другими", — говорится в сообщении.

Напомним, с 24 февраля 2022 года около 100 тысяч жителей Киева взяли в руки оружие для защиты Украины от российской агрессии. Среди них к Силам обороны присоединились многие сотрудники коммунальных предприятий столицы.