Мобілізація в Україні: до лав ЗСУ пішла майже третина комунальників Києва

З початком повномасштабної російської агресії на захист України стало 100 тис. киян. Фото: konkurent.ua

Від 24 лютого 2022 року майже 100 тис. мешканців Києва взяли в руки зброю для захисту України від російської агресії. Серед них до Сил оборони приєдналося багато співробітників комунальних підприємств столиці.

Про це радіо "Армія FM" повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"До лав ЗСУ стала приблизно третина від усіх працівників комунальних підприємств міста", — сказав Кличко.

Кадровий дефіцит на комунальних підприємствах

Через війну відчувається дефіцит фахівців на підприємствах міста — забезпечувати належне функціонування міста дуже не просто. Сьогодні населення столиці приблизно таке ж, як й до повномасштабного вторгнення. Адже Київ прихистив багатьох біженців зі східних та південних областей України.

За даними КМДА, у столиці проживає майже 400 тис. внутрішньо переміщених осіб, з яких понад 66 тис. дітей віком до 18 років, 14 тис. — люди з інвалідністю. Близько 250 тис. переїхали до Києва з територій, на яких ведуться бойові дії.

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