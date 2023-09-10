Чи зараховується військова служба до стажу роботи: в Мінюсті дали відповідь

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: military-informant.com

Військова служба зараховується до стажу роботи та страхового стажу. При цьому зарахування строку служби відбувається на пільгових умовах.

Таке пояснення надали у Міністерстві юстиції.

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Військова служба зараховується до стажу роботи

В Мінюсті зазначили, що до стажу роботи зараховується військова служба та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби.

При цьому, рядом законодавчих актів передбачено, що час проходження військової служби зараховується громадянам до загального трудового стажу, до стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Крім цього, 2 червня 2005 року Верховною Радою прийнято закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військової служби", який набрав чинності з 1 січня 2006 року.

Нагадаємо, що скасування відстрочки від призову для студентів, яким уже понад 30 років можна назвати фактично дискримінацією у рамках освіти. А також можна вважати утиском прав людей на здобуття освіти.

Додамо, раніше ми писали про те, хто з жінок не зможе виїжджати за кордон з 1 жовтня 2023 року.