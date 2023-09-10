Зачисляется ли военная служба в стаж работы: в Минюсте дали ответ

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: military-informant.com

Военная служба засчитывается в стаж работы и страховой стаж. При этом зачисление срока службы производится на льготных условиях.

Такое объяснение предоставили в Министерстве юстиции.

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Военная служба засчитывается в стаж работы

В Минюсте отметили, что в стаж работы входит военная служба и пребывание в партизанских отрядах и соединениях, служба в органах государственной безопасности и органах внутренних дел, независимо от места прохождения службы.

При этом рядом законодательных актов предусмотрено, что время прохождения военной службы засчитывается гражданам в общий трудовой стаж, в стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

Кроме этого, 2 июня 2005 года Верховной Радой принят закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о зачислении в стаж работы, дающего право на пенсию на льготных условиях, времени прохождения срочной военной службы", вступившего в силу с 1 января 2006 года.

Напомним, что отмена отсрочки от призыва для студентов, которым уже более 30 лет можно назвать фактически дискриминацией в рамках образования. А также можно считать притеснением прав людей на получение образования.

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