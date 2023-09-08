Адвокат объяснил, что означает отмена отсрочки от призыва для студентов за 30

Военнообязанный держит военный билет в руках. Фото: google.com

Отмена отсрочки от призыва для студентов, которым уже более 30 лет можно назвать фактически дискриминацией в рамках образования. А также можно считать притеснением прав людей на получение образования.

Об этом заявил адвокат Александр Босенко в интервью для Факты ICTV.

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Верховная Рада Украины 4 сентября зарегистрировала законопроект №9672 , в котором предлагается ввести границу по возрасту для отсрочки от мобилизации военнообязанных студентов.

Речь идет о мужчинах старше 30 лет и получающих второе или третье высшее образование.

По словам депутатов, некоторые военнообязанные могут использовать обучение как возможность уклонения от мобилизации.

Что говорят адвокаты

По словам адвоката Александра Босенко, такой вопрос достаточно дискуссионный. Пока это просто инициатива, которая не урегулирована на законодательном уровне.

Поэтому сейчас нет никаких запретов на получение образования для мужчин от 30.

"У нас нет никакого запрета на то, в каком возрасте человек может получать второе или третье образование. Такое ограничение сейчас с точки зрения морали достаточно спорно. Некоторые люди действительно получают после 30 лет второе образование, и это не связано с отсрочкой от мобилизации, например, если они подали документы, условно говоря, в сентябре 2021-го, и приобретают ее до сих пор", — говорит адвокат.

"Фактически это дискриминация"

Как сообщает адвокат, в том случае, если ВРУ примет этот законопроект и внесет изменения в Закон О воинской обязанности и военной службе, в нем могут прописать, что получение образования после 30 лет не является основанием для отсрочки во время мобилизации.

"Фактически это можно называть дискриминацией в рамках образования. Это можно считать притеснением прав людей на получение образования", — отмечает адвокат.

Однако Босенко также отмечает и то, что обучение в высших учебных заведениях действительно часто используют для отсрочки от мобилизации. Поэтому, по мнению адвоката, этот законопроект не должен касаться мужчин, которые после 30 лет получают первое образование.

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