Адвокат пояснив, що означає скасування відстрочки від призову для студентів за 30

Військовозобовʼязанийтримає військовий квиток у руках. Фото: google.com

Скасування відстрочки від призову для студентів, яким вже більше 30 років можна назвати, фактично, дискримінацією в межах освіти. А також можна вважати утиском прав людей на здобуття освіти.

Про це заявив адвокат Олександр Босенко в інтервʼю для Факти ICTV.

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Відстрочки від мобілізації студентам не буде?

Верховна Рада України 4 вересня зареєструвала законопроєкт №9672, в якому пропонується запровадити межу за віком для відстрочки від мобілізації військовозобов’язаних студентів.

Йдеться про чоловіків, яким більше 30 років, та які здобувають другу або третю вищу освіту.

За словами депутатів, деякі військовозобовʼязані можуть використовувати навчання як можливість ухилення від мобілізації.

Що кажуть адвокати

За словами адвоката Олександра Босенка, таке питання є досить дискусійним. Наразі це просто ініціатива, яка не врегульована на законодавчому рівні.

А тому зараз немає жодних заборон на отримання освіти для чоловіків від 30.

"У нас немає жодної заборони щодо того, в якому віці людина може здобувати другу або третю освіту. Таке обмеження нині з погляду моралі досить спірне. Деякі люди дійсно отримують після 30 років другу освіту, і це не пов’язано з відстрочкою від мобілізації, наприклад, якщо вони подали документи, умовно кажучи, у вересні 2021-го, і здобувають її досі", — каже адвокат.

"Фактично, це дискримінація"

Як повідомляє адвокат, у тому випадку, якщо ВРУ ухвалить цей законопроєкт і внесе зміни у Закон Про військовий обов’язок і військову службу, в ньому можуть прописати, що здобуття освіти після 30 років не є підставою для відстрочки під час мобілізації.

"Фактично, це можна називати дискримінацією в межах освіти. Це можна вважати утиском прав людей на здобуття освіти", — наголошує адвокат.

Однак Босенко також наголошує і на тому, що навчання у вищих навчальних закладів дійсно часто використовують для відстрочки від мобілізації. Тому, на думку адвоката, цей законопроєкт не повинен стосуватися чоловіків, які після 30 років здобувають першу освіту.

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