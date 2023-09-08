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Юрист пояснив, чи можна відмовитися від мобілізації та які можуть бути наслідки

8 вересня 2023 14:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Юрист пояснив, чи можна відмовитися від мобілізації та які можуть бути наслідки
Українські військові на шикування. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані виконувати військову службу та брати участь у мобілізації, якщо у них немає особливих підстав для відстрочення чи звільнення. Попри те, що Україна поважає права своїх громадян, відмова від виконання цих обов'язків може спричинити юридичні наслідки.

Про це повідомив юрист Ростислав Кравець у коментарі для Факти ICTV.

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Чи можна відмовитися від мобілізації та якими будуть наслідки

Адвокат пояснив, що хоча кожен громадянин може ухвалити рішення про невиконання військового обов'язку, ця дія може стати підставою для накладення штрафу. У разі багаторазового ігнорування викликів людині може загрожувати кримінальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від трьох до п'яти років.

Проте, щоб притягати до відповідальності, органи правопорядку повинні переконатися, що громадянина справді було поінформовано про свій обов'язок. Просте залишення повістки за старою адресою, де громадянин давно не проживає, не є достатньою підставою для пред'явлення звинувачень.

Кравець наголосив, що для початку кримінальної справи органи повинні мати докази того, що людина особисто отримала повістку і неодноразово її ігнорувала, мінімум утричі.

Таким чином, право на вибір є, але його наслідки можуть бути серйозними, і кожен громадянин має бути обізнаний про можливі ризики.

Нагадаємо, що скасування відстрочки від призову для студентів, яким уже понад 30 років можна назвати фактично дискримінацією у рамках освіти. А також можна вважати утиском прав людей на здобуття освіти.

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