Юрист объяснил, можно ли отказаться от мобилизации и какие могут быть последствия

Украинские военные на построении. Фото: armyinform.com.ua

В Украине мужчины от 18 до 60 лет обязаны выполнять военную службу и участвовать в мобилизации, если у них нет особых оснований для отсрочки или освобождения. Несмотря на то что Украина уважает права своих граждан, отказ от выполнения этих обязанностей может повлечь за собой юридические последствия.

Об этом сообщил юрист Ростислав Кравец в комментарии для Факти ICTV.

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Адвокат объяснил, что хотя каждый гражданин может принять решение о невыполнении военной обязанности, это действие может стать основанием для наложения штрафа. В случае многократного игнорирования вызовов, человеку может грозить уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до пяти лет.

Однако, чтобы привлекать к ответственности, органы правопорядка должны удостовериться, что гражданин действительно был проинформирован о своем обязанности. Простое оставление повестки по старому адресу, на котором гражданин давно не проживает, не является достаточным основанием для предъявления обвинений.

Кравец подчеркнул, что для начала уголовного дела органы должны иметь доказательства того, что человек лично получил повестку и неоднократно игнорировал ее, минимум в три раза.

Таким образом, право на выбор есть, но его последствия могут быть серьезными, и каждый гражданин должен быть осведомлен о возможных рисках.

Напомним, что отмена отсрочки от призыва для студентов, которым уже более 30 лет можно назвать фактически дискриминацией в рамках образования. А также можно считать притеснением прав людей на получение образования.