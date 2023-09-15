Мобилизация в Украине: в ряды ВСУ пошла почти треть коммунальщиков Киева

С началом полномасштабной российской агрессии в защиту Украины стали 100 тыс. киевлян. Фото: konkurent.ua

С 24 февраля 2022 года почти 100 тыс. жителей Киева взяли в руки оружие для защиты Украины от российской агрессии. Среди них к Силам обороны присоединились многие сотрудники коммунальных предприятий столицы.

Об этом радио "Армия FM" сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В ряды ВСУ стала примерно треть от всех работников коммунальных предприятий города", — сказал Кличко.

Кадровый дефицит на коммунальных предприятиях

Из-за войны ощущается дефицит специалистов на предприятиях столицы — обеспечивать должное функционирование города очень непросто. Сегодня население города примерно такое же, как и до полномасштабного вторжения. Ведь Киев приютил многих беженцев из восточных и южных областей Украины.

По данным КГГА, в столице проживает почти 400 тыс. внутренне перемещенных лиц, из которых более 66 тыс. детей младше 18 лет, 14 тыс. — люди с инвалидностью. Около 250 тыс. переехали в Киев с территорий, на которых ведутся боевые действия.

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