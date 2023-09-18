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В Раду внесли законопроект о едином реестре военнообязанных: что изменится

18 сентября 2023 20:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Раду внесли законопроект о едином реестре военнообязанных: что изменится
Украинские военные. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о создании электронного реестра военнообязанных. Он предусматривает передачу для Минобороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах.

Об этом говорится в законопроекте №10062.

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"Задачей законопроекта является уточнение взаимодействия государственных реестров при предоставлении статуса участника боевых действий, а также упрощение процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины", — говорится в объяснительной записке.

В электронный реестр военнообязанных будут заносить такие сведения, как:

  • персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
  • служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
  • данные о необходимости в комплектовании личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Этот реестр сможет получать информацию о любом военнообязанном из госведомств, в частности, Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других.

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Законопроект №10062. Фото: скриншот

Напомним, украинское законодательство не предусматривает выдачи повесток в электронном виде. А создание электронных баз данных может обернуться проблемами из-за мощных действий российских хакеров на службе Кремля.

Также мы писали, что Украине должно хватить человеческого военного потенциала, чтобы одержать победу в войне с оккупантами. Ведь если украинцы останутся без армии, то лишатся государства.

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