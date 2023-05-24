Чи мають право співробітники ТЦК силоміць затримувати чоловіків — роз'яснення юристів

Утримання чоловіків у ТЦК та СП. Фото: Новини.LIVE

Вже понад 15 місяців в Україні триває загальна мобілізація, а військовозобов'язані отримують повістки. Проте не рідко ця процедура викликає в українців питання та навіть обурення. Зокрема, чи мають право представники територіальних центрів насильно затримувати чоловіків та утримувати їх на території ТЦК та СП.

Чи законні подібні дії та що мають робити у такій ситуації військовозобов'язані, розповіли юристи в коментарі "Фокус".

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Відповідно до українського законодавства, у представників ТЦК (в просторіччі — військкоматів) немає законних підстав для того, щоб відбирати у чоловіків документи, погрожувати, змушувати підписувати документи, а також утримувати на території установи.

Як зазначив юрист Дмитро Вінницький, якщо чоловіка незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, то це характеризується як арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини.

Фактично чоловік може звернутися до поліції та до суду щодо незаконного затримання та позбавлення волі. Адже такі особи, як представники ТЦК уповноважені виключно вручати повістки, підкреслює адвокат Олександр Камша.

"Особам, які мають право вручати повістки, надано тільки право на вручення повісток, а не на будь-які інші дії. Необхідно мати на увазі, що вчинення інших дій, наприклад, затримання та/або обшук особи, застосування до особи насильства, обмеження свободи пересування, примусове переміщення в ТЦК та СП не передбачено законодавством, а тому такі дії можуть бути визнані незаконними в судовому порядку", — сказав адвокат.

Вручення повістки. Фото: google.com

Що робити, якщо силоміць утримують у ТЦК

Правозахисники зазначають, що у такому випадку затримані військовозобов'язані мають викликати поліцію та повідомити про кримінальне правопорушення — незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою.

Також бажано мати контакти адвоката, якого також необхідно викликати у разі виникнення подібної ситуації.

Адвокат Андрій Шабельніков розповів, що поліція має бути на боці особи, яку незаконно затримали та запобігти неправомірним діям.

Однак залучити суд на даному етапі неможливо, оскільки оперативний судовий контроль і забезпечення прав людини передбачені лише у випадку затримання в рамках кримінального провадження.

Важливо, якщо військовозобов’язаному було завдано тілесних ушкоджень — тоді потрібно звернутись до поліції, а перед цим зафіксувати побої у лікарні.

"Звернутися в суд можливо надалі аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду", — додав Шабельніков.

Раніше ми писали, за яких умов співробітники ТЦК та СП можуть перевіряти паспорт для вручення повістки та на які нюанси перевірки документів слід звернути увагу.

Нагадаємо, ми розповідали, чи мають право представники територіальних центрів комплектування заповнювати повістку прямо на вулиці перед врученням.

Також ми повідомляли, чи можуть вручити повістку як покарання за порушення комендантської години.