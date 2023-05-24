Имеют ли право сотрудники ТЦК силой задерживать мужчин — разъяснение юристов

Задержание мужчин представителями ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Уже более 15 месяцев в Украине идет общая мобилизация, а военнообязанные получают повестки. Однако не редко эта процедура вызывает у украинцев вопросы и даже возмущение. В частности, имеют ли право представители территориальных центров насильно задерживать мужчин и удерживать их на территории ТЦК и СП.

Законны ли подобные действия и что должны делать в такой ситуации военнообязанные, рассказали юристы в комментарии "Фокус".

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Задержание и доставка в ТЦК — законность действий

Согласно украинскому законодательству, у представителей ТЦК (в просторечии — военкоматов) нет законных оснований для того, чтобы отбирать у мужчин документы, угрожать, заставлять подписывать документы, а также содержать на территории учреждения.

Как отметил юрист Дмитрий Винницкий, если мужчину незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, это характеризуется как арест, задержание, похищение или лишение свободы человека.

Фактически мужчина может обратиться в полицию и в суд по поводу незаконного задержания и лишения свободы. Ведь такие лица, как представители ТЦК, уполномочены исключительно вручать повестки, подчеркивает адвокат Александр Камша.

"Лицам, имеющим право вручать повестки, предоставлено только право на вручение повесток, а не на какие-либо другие действия. Необходимо иметь в виду, что совершение других действий, например, задержание и/или обыск лица, применение к лицу насилия, ограничение свободы передвижения, принудительное перемещение в ТЦК и СП не предусмотрены законодательством, поэтому такие действия могут быть признаны незаконными в судебном порядке", — сказал адвокат.

Вручение повестки. Фото: google.com

Что делать, если силой удерживают в ТЦК

Правозащитники отмечают, что в таком случае задержанные военнообязанные должны вызвать полицию и сообщить об уголовном правонарушении — незаконном задержании, поводе, домашнем аресте или содержании под стражей.

Также желательно иметь контакты адвоката, которого необходимо вызвать в случае возникновения подобной ситуации.

Адвокат Андрей Шабельников рассказал, что полиция должна быть на стороне лица, которое незаконно задержали и предотвратить неправомерные действия.

Однако привлечь суд на данном этапе невозможно, поскольку оперативный судебный контроль и обеспечение прав человека предусмотрены только при задержании в рамках уголовного производства.

Важно, если военнообязанному нанесены телесные повреждения — тогда нужно обратиться в полицию, а перед этим зафиксировать побои в больнице.

"Обратиться в суд можно в дальнейшем, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный ущерб", — добавил Шабельников.

Ранее мы писали, при каких условиях сотрудники ТЦК и СП могут проверять паспорт для вручения повестки и на какие нюансы проверки документов следует обратить внимание.

Напомним, мы рассказывали, имеют ли право представители территориальных центров комплектования заполнять повестку прямо на улице перед вручением.

Также мы сообщали, могут ли вручить повестку в качестве наказания за нарушение комендантского часа.