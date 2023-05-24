Чи можуть військові перевіряти паспорт для вручення повістки — роз’яснення юристів

Вручення повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває активна мобілізація й військовозобов'язаним чоловікам продовжують вручати повістки. Цей документ громадяни можуть отримати у будь-якому місці, але процедура видачі чітко визначена законом.

Юристи в коментарі "Фокус" роз'яснили, за яких умов співробітники ТЦК та СП можуть перевіряти паспорт для вручення повістки та на які нюанси перевірки документів слід звернути увагу.

Читайте також:

Перевірка документів представниками ТЦК — що каже закон

Як пояснює адвокатка Віолета Монастирська, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 8 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" під час його дії військове командування може перевіряти документи у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

А постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1456 затверджено Порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян при забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану, яким передбачено право на проведення перевірки документів в осіб надано відповідним уповноваженим особам:

Національної поліції;

СБУ;

Національної гвардії;

Держприкордонслужби;

ГТС;

Держмитслужби;

ЗСУ.

Ці особи мають бути визначені у наказі коменданта.

Таким чином працівники територіальних центрів комплектування можуть перевіряти документи у громадян, якщо відповідне право зазначено у відповідному наказі коменданта.

Загальна мобілізація в Україні. Фото: google.com

Коли військові мають право вимагати пред’явити документи

Юрист Сергій Савінський зазначає, що існують чіткі умови, коли саме військові можуть вимагати пред’явити документи.

Зокрема, такими обставинами можуть бути:

якщо людина схожа на когось, хто перебуває в розшуку;

якщо є підстави вважати, що людина могла вчинити правопорушення;

якщо особа знаходиться на території або об’єкті зі спеціальним режимом;

якщо громадянин має зброю та інші подібні обставини.

"Для проведення поверхневої перевірки можуть зупиняти осіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі речі, обіг яких заборонений або обмежений або які становлять загрозу життю чи здоров’ю такої особи, чи інших осіб. Тобто просто так зупинити на вулиці з метою перевірки документів є незаконними діями та суперечать вимогам Постанови КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456", — додала адвокат Катерина Аніщенко.

За її словами, оскільки в ухвалі Кабміну чітко не розшифровується факт "достатності підстав" для проведення перевірки, очевидно, може відбуватися порушення прав громадян.

Йдеться саме про випадки, коли представники ТЦК вимагають надання документів не у разі наявності підстав, а для вручення повістки військовозобов'язаному.

За яких умов вимога пред'явити документи є правомірною

За словами Савінського, перед тим, як вимагати пред’явити документи у чоловіка на вулиці, спочатку представники ТЦК мають надати інформацію про свої повноваження, а саме:

службове посвідчення або інший документ, що підтверджує їхню приналежність до підрозділу, визначеного у наказі коменданта;

копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.

"Важливо врахувати, що за наявності відповідних документів, зазначених вище, працівники ТЦК мають право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи лише у випадках, визначених у пункті 7 Порядку перевірки. Відсутність цих документів у представників ТЦК є легітимною підставою для громадянина відмовити у наданні своїх документів та персональних даних", — пояснив юрист.

Вручення повістки на вулиці. Фото: Скріншот з Youtube

Чи може особа відмовити надавати документи на вимогу представників ТЦК та які наслідки

Сергій Савинський каже, що громадяни мають право не надавати документи, якщо у військкомів відсутній наказ на перевірку і якщо немає достатніх підстав для такої перевірки.

У свою чергу Віолета Монастирська впевнена, що особа має право відмовити у наданні своїх документів та персональних даних у випадку, якщо уповноваженою особою не пред’явлено посвідчення особи, наказу коменданта, який підтверджує надання відповідних повноважень, а також не зазначено підстави проведення перевірки документів.

Таким чином громадяни можуть не надавати свої документи за таких умов:

у ТЦК та СП (військкомів) відсутній наказ на перевірку;

немає достатніх підстав для такої перевірки.

Але не виключені ситуації, коли особу, яка відмовляється надавати документи, можуть затримати, адже це передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Як пояснила Катерина Аніщенко, про адміністративне затримання в обов’язковому порядку складається адміністративний протокол, в якому зазначаються:

дата і місце його складання;

посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол;

відомості про особу затриманого;

час і мотиви затримання.

"Необхідно звернути увагу, що про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання — адміністрація за місцем роботи чи навчання. Цього вимагає також норма ст. 29 Конституції України. Час та дата повідомлення родичів зазначається в протоколі", — каже Аніщенко.

Загальний строк адміністративного затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, становить не більш 3 годин.

Адвокатка нагадує: затриманий має право на захисника, тобто, має законне право викликати адвоката у разі такого затримання.

Раніше ми повідомляли, чи мають право представники територіальних центрів комплектування заповнювати повістку прямо на вулиці перед врученням.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть вручити повістку як покарання за порушення комендантської години.

Також ми розповідали, за яких обставин вручати повістку мають право працівники ЖЕКу.