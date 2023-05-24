Могут ли военные проверять паспорт для вручения повестки — разъяснение юристов

Вручение повестки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине идет активная мобилизация и военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки. Этот документ могут получить граждане в любом месте, но процедура выдачи четко определена законом.

Юристы в комментарии "Фокус" разъяснили, при каких условиях сотрудники ТЦК и СП могут проверять паспорт для вручения повестки и на какие нюансы проверки документов следует обратить внимание.

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Как объясняет адвокат Виолета Монастырская, согласно п. 7 ч. 1 ст. 8 ЗУ "О правовом режиме военного положения" при его действии военное командование может проверять документы в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

А постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1456 утвержден Порядок проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, которым предусмотрено право на проведение проверки документов в лиц предоставлены соответствующим уполномоченным лицам:

Национальная полиция;

СБУ;

Национальная гвардия;

Госпогранслужбы;

ГТС;

Гостаможслужбы;

ВСУ.

Эти лица должны быть указаны в приказе коменданта.

Таким образом, работники территориальных центров комплектования могут проверять документы у граждан, если соответствующее право указано в соответствующем приказе коменданта.

Общая мобилизация в Украине. Фото: google.com

Когда военные имеют право потребовать предъявить документы

Юрист Сергей Савинский отмечает, что существуют четкие условия, когда военные могут требовать предъявить документы.

В частности, такими обстоятельствами могут быть:

если человек похож на кого-то, кто находится в розыске;

если есть основания полагать, что человек мог совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у гражданина есть оружие и другие подобные обстоятельства.

"Для проведения поверхностной проверки могут останавливать лиц, если существует достаточно оснований считать, что лицо имеет при себе вещи, обращение которых запрещено или ограничено или представляют угрозу жизни или здоровью такого лица, или других лиц. То есть просто так остановить на улице с целью проверки документов являются незаконными действиями и противоречат требованиям Постановления КМУ от 29 декабря 2021 г. №1456", — добавила адвокат Екатерина Анищенко.

По ее словам, поскольку в определении Кабмина четко не расшифровывается факт "достаточности оснований" для проведения проверки, очевидно, может происходить нарушение прав граждан.

Речь идет именно о случаях, когда представители ТЦК требуют предоставления документов не в случае наличия оснований, а для вручения повестки военнообязанному.

При каких условиях требование предъявить документы правомерно

По словам Савинского, перед тем, как потребовать предъявить документы у мужчины на улице, сначала представители ТЦК должны предоставить информацию о своих полномочиях, а именно:

служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий их принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта;

копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.

"Важно учесть, что при наличии соответствующих документов, указанных выше, работники ТЦК имеют право требовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица только в случаях, определенных в пункте 7 Порядка проверки документов у представителей ТЦК является легитимным основанием для гражданина отказать в предоставлении своих документов и персональных данных", — пояснил юрист.

Вручение повестки на улице. Фото: Скриншот из Youtube

Может ли лицо отказать предоставлять документы по требованию представителей ТЦК и какие последствия

Сергей Савинский говорит, что граждане имеют право не предоставлять документы, если у военкомов отсутствует приказ на проверку и нет достаточных оснований для такой проверки.

В свою очередь Виолетта Монастырская уверена, что лицо имеет право отказать в предоставлении своих документов и персональных данных в случае, если уполномоченным лицом не предъявлено удостоверение личности, приказа коменданта, подтверждающего предоставление соответствующих полномочий, а также не указано основание проведения проверки документов.

Таким образом, граждане могут не предоставлять свои документы при следующих условиях:

в ТЦК и СП (военнослужащих) отсутствует приказ на проверку;

нет достаточных оснований для такой проверки.

Но не исключены ситуации, когда лицо, которое отказывается предоставлять документы, может быть задержано, ведь это предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Как пояснила Екатерина Анищенко, об административном задержании в обязательном порядке составляется административный протокол, в котором указываются:

дата и место его составления;

должность, фамилию, имя и отчество лица, составившего протокол;

сведения о личности задержанного;

время и мотивы задержания

"Необходимо обратить внимание, что о месте нахождения лица, задержанного за совершение административного правонарушения, немедленно сообщаются его родственники, а по его просьбе — администрация по месту работы или учебы. Это требует также норма ст. 29 Конституции Украины. Время и дата уведомления родственников указывается в протоколе", — говорит Анищенко.

Общий срок административного задержания лица, совершившего административное правонарушение, составляет не более 3 часов.

Адвокат напоминает: задержанный имеет право на защитника, то есть имеет законное право вызвать адвоката в случае такого задержания.

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