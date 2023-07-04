Неявка по повістці до ТЦК: які покарання передбачає закон

Вручення повістки в Україні. Фото: facebook.com/Bilosh

Українське законодавство передбачає низку покарань для тих, хто ухиляється від призову на строкову службу та призову за мобілізацією. Що буде, якщо проігнорувати повістку та не прийти до ТЦК, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

Три типи повісток

Як роз’яснив юрист, існує три різновиди повісток. Перший різновид — повістка, яка вручається для постановки на військовий облік або уточнення особистих даних.

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"Якщо людина отримала таку повістку, вона має прийти до ТЦК та СП. Там її поставлять на облік (якщо до цього вона на ньому не перебувала) або зроблять уточнення особистих даних", — розповів Ігор Ясько.

При цьому повістка обов’язково має бути вручена в руки і під особистий підпис, підкреслює адвокат.

"Після цього може прийти або не прийти повістка для проходження ВЛК. І якщо ВЛК встановить придатність особи до військової служби, тоді вже приходить третій різновид повістки — так звана "бойова" повістка", — пояснив юрист.

Від штрафу до в’язниці

Якщо громадянин проігнорував першу повістку (для постановки на облік або уточнення даних) і не з’явився до ТЦК, йому загрожує адміністративна відповідальність — штраф.

"Штраф накладається відповідно до статей 210 та 210-1 КУпАП. Але зверніть увагу: згідно з положеннями статті 38 того ж КУпАП, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з моменту вчинення правопорушення. А якщо це триваюче правопорушення — то не пізніш як через два місяці з моменту його виявлення", — підкреслив Ясько.

Інша справа, якщо людина пройшла медкомісію, але не з’явилася до ТЦК по "бойовій" повістці. Тоді їй загрожує вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність.

"Стаття 336 Кримінального кодексу передбачає за ухилення від призову на службу у період воєнного часу позбавлення волі від трьох до п'яти років. Утім, вже склалася судова практика, за якою звинуваченому, який залучив до справи адвоката, оголошують покарання один-два роки умовно", — зазначив юрист.

Нагадаємо, раніше Ігор Ясько розповів, яке покарання загрожує чоловікам, які не стали вчасно на військовий облік, та як правильно написати заяву на відстрочку від мобілізації.

Також правозахисник роз’яснив, що робити, якщо вас незаконно мобілізували.