Неявка по повестке в ТЦК: какие наказания предусматривает закон

Вручение повестки в Украине. Фото: facebook.com/Bilosh

Украинское законодательство предусматривает ряд наказаний для уклоняющихся от призыва на срочную службу и призыва по мобилизации. Что будет, если проигнорировать повестку и не прийти в ТЦК, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

Три типа повесток

Как разъяснил юрист, существует три разновидности повесток. Первая разновидность — повестка, которая вручается для постановки на военный учет либо уточнения личных данных.

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"Если человек получил такую повестку, он должен прийти в ТЦК и СП. Там его поставят на учет (если до этого он на нем не состоял) или сделают уточнение личных данных", — рассказал Игорь Ясько.

При этом повестка обязательно должна быть вручена в руки и под личную подпись, подчеркивает адвокат.

"После этого может прийти или не прийти повестка для прохождения ВЛК. И если ВЛК установит пригодность лица к военной службе, тогда уже приходит третья разновидность повестки — так называемая "боевая" повестка", — объяснил юрист.

От штрафа в тюрьму

Если гражданин проигнорировал первую повестку (для постановки на учет или уточнение данных) и не явился в ТЦК, ему грозит административная ответственность — штраф.

"Штраф налагается в соответствии со статьями 210 и 210-1 КУоАП. Но обратите внимание: согласно положениям статьи 38 того же КУоАП, административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев с момента совершения правонарушения. А если это продолжающееся правонарушение — то не позже чем через два месяца с момента его обнаружения", — подчеркнул Ясько.

Другое дело, если человек прошел медкомиссию, но не явился в ТЦК по "боевой" повестке. Тогда ему грозит уже не административная, а уголовная ответственность.

"Статья 336 Уголовного кодекса предусматривает за уклонение от призыва на службу в период военного времени лишение свободы от трех до пяти лет. Впрочем, уже сложилась судебная практика, по которой обвиняемому, привлекшему к делу адвоката, объявляют наказание один-два года условно", — отметил юрист.

Напомним, ранее Игорь Ясько рассказал, какое наказание грозит мужчинам, которые не стали вовремя на военный учет, и как правильно написать заявление на отсрочку от мобилизации.

Также правозащитник разъяснил, что делать, если вас незаконно мобилизовали.