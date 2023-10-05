Мобілізація в Україні 2023 — чи можуть жінки отримувати повістки

Жінки в Збройних силах України. Фото: mil.gov.ua

З 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані стояти на військовому обліку й можуть отримувати повістки. З 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати й жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту. Та чи означає це, що таким українкам можуть вручити повістки й мобілізувати їх до лав ЗСУ?

На це питання відповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню "Телеграф".

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Чи можуть жінкам вручати повістки

Так представник ТЦК наголосив, що в Україні наразі не проводиться примусова мобілізація жінок. Представниці прекрасної статі можуть вступити до лав ЗСУ виключно за власною згодою.

Водночас Істомін натякнув, що теоретично під час дії воєнного стану військовозобов'язані жінки все ж можуть отримати повістку та бути призваними до війська або залученими до виконання певних робіт.

"Під час мобілізації жінок примусово не призивають до армії, принаймні поки що. Але вони, безумовно, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт", — пояснив Істомін.

Також спікер ПОТЦК та СП додав, що більшість жінок, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення.

Зокрема, якщо жінка виховує сама неповнолітню дитину чи дитину з інвалідністю або є багатодітною мамою. Також якщо подружжя виховує дитину, то призвати можуть лише одного з батьків. Як правило, правом на відстрочку чи звільнення користуються жінки.

"Та це в теорії. Адже у більшості своїй жінки не є військовозобов’язаними. Тобто все дуже індивідуально, життєвих варіацій багато", — наголосив Істомін.

Військово-облікові документи в ТЦК. Фото: google.com

Військовий облік жінок в Україні

В Україні з 1 жовтня всі жінки-медики та жінки-фармацевти від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік. Спеціальність враховується як за дипломом, так і за місцем роботи.

Роман Істомін підкреслив, взяття жінок з медичною та фармацевтичною спеціальністю на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією. Вона визначена в ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" ще від 1992 року.

"У п. 11 ст. 1 змінювали перелік спеціальностей, але у результаті на сьогодні ми маємо майже те ж саме, що й 31 рік тому — обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони, можуть стати на облік за бажанням", — сказав він.

Істомін додав, що до 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися, не подаючи військовий квиток. Втім, роботодавець їх попереджатиме, що підприємство буде зобовʼязане повідомити про них ТЦК та СП.

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