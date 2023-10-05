Мобилизация в Украине 2023 — могут ли женщины получать повестки

Женщины в Вооруженных силах Украины. Фото: mil.gov.ua

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны стоять на военном учете и получать повестки. С 1 октября 2023 на военный учет должны стать и женщины, которые получили медицинское или фармацевтическое образование. Значит ли это, что таким украинкам могут вручить повестки и мобилизовать их в ряды ВСУ?

На этот вопрос ответил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф".

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Так представитель ТЦК подчеркнул, что в Украине пока не проводится принудительная мобилизация женщин. Представительницы прекрасного пола могут вступить в ряды ВСУ исключительно по собственному желанию.

В то же время Истомин намекнул, что теоретически во время военного положения военнообязанные женщины все же могут получить повестку и быть призванными в армию или привлеченными к выполнению определенных работ.

"Во время мобилизации женщин принудительно не призывают в армию, по крайней мере, пока. Но они, безусловно, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, или же пойти на службу добровольно, подписав контракт", — объяснил Истомин.

Также спикер ПОТЦК и СП добавил, что большинство женщин, состоящих на военном учете, имеют право на отсрочку или увольнение.

В частности, если женщина воспитывает сама несовершеннолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью или является многодетной мамой. Также если супруги воспитывают ребенка, то призвать могут только одного из родителей. Как правило, правом на отсрочку или увольнение пользуются женщины.

"Да, это в теории. Ведь в большинстве своем женщины не военнообязанные. То есть все очень индивидуально, жизненных вариаций много", — подчеркнул Истомин.

Военно-учетные документы в ТЦК. Фото: google.com

Военный учет женщин в Украине

В Украине с 1 октября все женщины-медики и женщины-фармацевты от 18 до 60 лет должны встать на военный учет. Специальность учитывается как по диплому, так и по месту работы.

Роман Истомин подчеркнул, что взятие женщин с медицинской и фармацевтической специальностью на военный учет не имеет ничего общего с мобилизацией. Она определена в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" еще с 1992 года.

"В п. 11 ст. 1 меняли перечень специальностей, но в результате на сегодня мы имеем почти то же, что и 31 год назад — обязательному воинскому учету подлежат женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны, могут встать на учет по желанию", — сказал он.

Истомин добавил, что до 31 декабря 2026 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться, не подавая военный билет. Впрочем, работодатель будет предупреждать, что предприятие будет обязано сообщить о них ТЦК и СП.

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