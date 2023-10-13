Мобілізація в Україні — хто може затримувати чоловіків за ухилення від призову

Представники ВСП та поліції зупинили авто для перевірки. Фото: АрміяInform

Через війну, яку розпочала країна-агресорка росія, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. В країні діють посилені заходи безпеки, у містах і між регіонами розставлені блокпости, де цивільне населення, зокрема військовозобов'язаних, можуть зупиняти для перевірки документів. Трапляються випадки, коли чоловікам повідомляють, що за базою АРМОР вони перебувають у розшуку як ухилянти. Після чого таких осіб затримує військова служба правопорядку (ВСП) та доправляє до ТЦК.

Чи законні такі дії, якими повноваженнями володіють ВСП та хто має право затримувати українських чоловіків за порушення правил військового обліку, детально розповів адвокат Роман Сімутін.

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Хто такі військова служба правопорядку та які повноваження мають

Перш за все слід зрозуміти, хто такі військова служба правопорядку — це спеціальне формування у складі ЗСУ, яке фактично виконує функції поліції.

Відповідно до ЗУ "Про військову службу правопорядку у ЗСУ" та адміністративного кодексу, співробітники ВСП мають право:

застосовувати зброю;

проводити затримання;

запобігати та викривати злочини;

охороняти та конвоювати затриманих;

здійснювати нагляд за дорожнім рухом.

Водночас ВСП може затримувати військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів у ситуаціях, передбачених п. 4 ст. 262 КУпАП:

вчинення дрібного хуліганства;

дрібна крадіжка;

злісна непокора посадовій особі ВСП;

порушення правил зберігання вогнепальної зброї;

розпиття алкогольних напоїв;

поява у громадських місцях у нетверезому стані;

порушення правил дорожнього руху;

незаконні дії, пов'язані з наркотичними речовинами.

Сімутін підкреслив, у списку підстав для затримання відсутній пункт "порушення правил військового обліку". Таким чином затримання військовозобов'язаних співробітниками ВСП за ухилення від мобілізації є незаконним.

Військовий зупиняє машину на блокпості. Фото: Ukrinform

Хто може затримувати ухилянтів від мобілізації

За словами адвоката, доставляти військовозобов'язаних, які ухиляються від військової служби, до ТЦК мають право лише співробітники поліції. Це прописано в українському законодавстві.

"Юридичний казус? Та ні, такі повноваження прописані у п. 1 ст. 262 вказаного кодексу та є компетенцією поліції. Чому кажу, що прописані? Бо і поліціянти, де факто, не мають права затримувати, тільки доставляти — про це є окрема публікація. Висновок напрошується очевидний: ні ТЦК, ні ВСП не мають права затримувати військовозобов’язаних за порушення правил військового обліку", — наголосив Роман Сімутін.

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