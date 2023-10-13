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Кто имеет право задерживать уклонистов от мобилизации: украинцам объяснили

13 октября 2023 04:27
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — кто может задерживать мужчин за уклонение от призыва
Представители ВСП и полиции остановили автомобиль для проверки. Фото: АрмияInform
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Из-за войны, которую начала страна-агрессорская россия, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В стране действуют усиленные меры безопасности, в городах и между регионами расставлены блокпосты, где гражданское население, в том числе военнообязанных, могут останавливать для проверки документов. Бывают случаи, когда мужчинам сообщают, что по базе АРМОР они находятся в розыске как уклонисты. После чего таких лиц задерживает военная служба правопорядка (ВСП) и доставляет в ТЦК.

Законны ли такие действия, какими полномочиями обладают ВСП и кто имеет право задерживать украинских мужчин за нарушение правил военного учета, подробно рассказал адвокат Роман Симутин.

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Кто такие военная служба правопорядка и какие полномочия имеют

Прежде всего, следует понять, кто такие военная служба правопорядка — это специальное формирование в составе ВСУ, которое фактически выполняет функции полиции.

Согласно ЗУ "О военной службе правопорядка в ВСУ" и административного кодекса, сотрудники ВСП имеют право:

  • применять оружие;
  • проводить задержание;
  • предотвращать и разоблачать преступления;
  • охранять и конвоировать задержанных;
  • осуществлять наблюдение за дорожным движением.

В то же время ВСП может задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов в ситуациях, предусмотренных п. 4 ст. 262 КУоАП:

  • совершение мелкого хулиганства;
  • мелкая кража;
  • злобное неповиновение должностному лицу ВСП;
  • нарушение правил хранения огнестрельного оружия;
  • распитие алкогольных напитков;
  • появление в общественных местах в нетрезвом состоянии;
  • нарушение правил дорожного движения;
  • незаконные деяния, связанные с наркотическими веществами.

Симутин подчеркнул, что в списке оснований для задержания отсутствует пункт "нарушения правил военного учета". Таким образом, задержание военнообязанных сотрудниками ВСП за уклонение от мобилизации является незаконным.

 

Кто такие военная служба правопорядка и какие полномочия имеют
Военный останавливает машину на блокпосте. Фото: Ukrinform

Кто может задерживать уклонистов от мобилизации

По словам адвоката, доставлять военнообязанных, уклоняющихся от военной службы, в ТЦК имеют право только сотрудники полиции. Это прописано в украинском законодательстве.

"Юридический казус? Да нет, такие полномочия прописаны в п. 1 ст. 262 указанного кодекса и являются компетенцией полиции. Почему говорю, что прописаны? Потому что полицейские, де-факто, не имеют права задерживать, только доставлять — об этом есть отдельная публикация. Напрашивается следующее заключение: ни ТЦК, ни ВСП не имеют права задерживать военнообязанных за нарушение правил военного учета", — подчеркнул Роман Симутин.

 

Раньше мы писали, как действовать украинцам, если работники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи.

Напомним, мы рассказывали, какие документы могут требовать украинцы у работников ТЦК и полиции.

Также мы сообщали, можно ли принудительно доставлять в ТЦК задержанных за незаконное пересечение границы.

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