Мобилизация в Украине — кто может задерживать мужчин за уклонение от призыва

Кто имеет право задерживать уклонистов от мобилизации: украинцам объяснили
Из-за войны, которую начала страна-агрессорская россия, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В стране действуют усиленные меры безопасности, в городах и между регионами расставлены блокпосты, где гражданское население, в том числе военнообязанных, могут останавливать для проверки документов. Бывают случаи, когда мужчинам сообщают, что по базе АРМОР они находятся в розыске как уклонисты. После чего таких лиц задерживает военная служба правопорядка (ВСП) и доставляет в ТЦК.
Законны ли такие действия, какими полномочиями обладают ВСП и кто имеет право задерживать украинских мужчин за нарушение правил военного учета, подробно рассказал адвокат Роман Симутин.
Кто такие военная служба правопорядка и какие полномочия имеют
Прежде всего, следует понять, кто такие военная служба правопорядка — это специальное формирование в составе ВСУ, которое фактически выполняет функции полиции.
Согласно ЗУ "О военной службе правопорядка в ВСУ" и административного кодекса, сотрудники ВСП имеют право:
- применять оружие;
- проводить задержание;
- предотвращать и разоблачать преступления;
- охранять и конвоировать задержанных;
- осуществлять наблюдение за дорожным движением.
В то же время ВСП может задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов в ситуациях, предусмотренных п. 4 ст. 262 КУоАП:
- совершение мелкого хулиганства;
- мелкая кража;
- злобное неповиновение должностному лицу ВСП;
- нарушение правил хранения огнестрельного оружия;
- распитие алкогольных напитков;
- появление в общественных местах в нетрезвом состоянии;
- нарушение правил дорожного движения;
- незаконные деяния, связанные с наркотическими веществами.
Симутин подчеркнул, что в списке оснований для задержания отсутствует пункт "нарушения правил военного учета". Таким образом, задержание военнообязанных сотрудниками ВСП за уклонение от мобилизации является незаконным.
Кто может задерживать уклонистов от мобилизации
По словам адвоката, доставлять военнообязанных, уклоняющихся от военной службы, в ТЦК имеют право только сотрудники полиции. Это прописано в украинском законодательстве.
"Юридический казус? Да нет, такие полномочия прописаны в п. 1 ст. 262 указанного кодекса и являются компетенцией полиции. Почему говорю, что прописаны? Потому что полицейские, де-факто, не имеют права задерживать, только доставлять — об этом есть отдельная публикация. Напрашивается следующее заключение: ни ТЦК, ни ВСП не имеют права задерживать военнообязанных за нарушение правил военного учета", — подчеркнул Роман Симутин.
Раньше мы писали, как действовать украинцам, если работники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи.
Напомним, мы рассказывали, какие документы могут требовать украинцы у работников ТЦК и полиции.
Также мы сообщали, можно ли принудительно доставлять в ТЦК задержанных за незаконное пересечение границы.