Адвокат розповів, як діяти у разі виявлення повістки у поштовій скринці

Вручення повістки. Ілюстративне фото: google.com

В Україні триває загальна мобілізація. Від початку повномасштабного вторгнення воєнкоми вручають повістки в громадських місцях: на зупинках, базарах, біля магазинів і т.п. Однак часом військовозобов'язані отримують повістки не особисто від працівників ТЦК, а знаходять їх у поштових скриньках.

Як діяти у таких ситуаціях розповіли адвокати у інтерв'ю ТСН.

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Як пише ЗМІ, жителі столиці все частіше знаходять повістки, з вимогою приїхати до військкомату, у поштових скриньках. Однак за словами адвоката Андрія Межирицького, якщо особа не з’явилася за повісткою, яку знайшла в поштовій скриньці — жодної відповідальності не передбачено.

"Повістка вручена тоді, коли вона вручена особисто та є підпис. Все інше жодним чином це не може підмінити", — зазначив Межирицький.

Однак неявка у військкомат після отримання повістки по пошті може призвести до штрафу за порушення правил мобілізації. За словами адвоката, такі штрафи — нерідкість.

"Є такі непоодинокі випадки, коли людині надіслали повістку поштою, людина не з’явилася, а потім відносно неї склали протокол про адміністративне правопорушення. Його також надіслали поштою. Людина з цього приводу не надала жодних пояснень і заперечень, не знаючи про те, що відбувається така ситуація. Керівник ТЦК виніс постанову про притягнення до адмінвідповідальності у вигляді штрафу від 3 400 до 5 100 грн", — розповів адвокат.

Після відкриття провадження громадянина вносять до Єдиного реєстру боржників. В майбутньому це може створити низку проблем з відкриттям та закриттям банківських рахунків, відчудженням майна тощо.

За словами адвокатки Марини Бекало, громадянин має з’явитися до ТЦК та СП у разі отримання ним документу про виклик, а не знайти його в поштовій скриньці, прочитати на паркані чи почути від сусідів. Таким чином, власники та інші мешканці житла не несуть відповідальності за оповіщення військовозобов'язаного.

"Мешканці житла, сусіди або інші фізичні особи не мають обов’язку сповіщати ТЦК та СП про відсутність військовозобов’язаного за адресою при надходження такої повістки", — зазначила правозахисниця.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можуть вручити повістку працівнику на лікарняному або у відпустці.

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