Прогноз погоди в Україні 20 лютого — синоптики попередили про морози

Мороз у Києві. Фото: УНІАН

В Україні у четвер, 20 лютого, очікується погода без опадів. При цьому є ризик ожеледиці на дорогах. В деяких областях температура повітря впаде до -19 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 лютого

Повідомляється, що завтра в Україну переміститься атмосферний фронт з півночі. У зв'язку з цим очікується невеликий сніг, проте за фронтом атмосферний тиск швидко зростатиме. Це зумовить вдень у більшості північних і західних областей погоду без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -6...-11 °С, в Карпатах та східних областях -12...-17 °С;

вдень -3...-8 °С, на заході та півдні країни -4...+1 °С.

Погода в Україні 20 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 20 лютого

У Києві та області буде хмарна з проясненнями погода. Вночі можливий невеликий сніг. Вдень обійдеться без опадів. На дорогах місцями ожеледиця

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі -6...-11 °С, вдень -3...-8 °С;

у Києві вночі -7...-9 °С, вдень -4...-6 °С.

Погода у Київській області 20 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що вночі в Україні буде -9...-15 °С, на Лівобережжі -12...-19 °С, а на сході до -20 °С. Вдень температура повітря підвищиться до -1...-6 °С.

Опади у вигляді невеликого снігу будуть вночі та вранці на заході та півночі, а вдень — у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

Погода в Україні 20 лютого. Фото: t.me/PohodaNatalka

Діденко попередила про ожеледицю на дорогах.

У столиці завтра вночі буде невеликий сніг, а вдень без істотних опадів. Вночі очікується -7...-9 °С, а вдень — -3...-5 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Діденко розповіла, що в Україні очікується потепління з 25 лютого. Місцями температура повітря підвищиться до +10 °С.

Також в Україні весь тиждень збережеться холодна погода, а в окремих регіонах очікується сніг.