Прогноз погоды в Украине 20 февраля - синоптики предупредили о морозах

Мороз в Киеве. Фото: УНИАН

В Украине в четверг, 20 февраля, ожидается погода без осадков. При этом есть риск гололеда на дорогах. В некоторых областях температура воздуха упадет до -19 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 февраля

Сообщается, что завтра в Украину переместится атмосферный фронт с севера. В связи с этим ожидается небольшой снег, однако за фронтом атмосферное давление будет быстро расти. Это обусловит днем в большинстве северных и западных областей погоду без осадков. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -6...-11 °С, в Карпатах и восточных областях -12...-17 °С;

днем -3...-8 °С, на западе и юге страны -4...+1 °С.

Погода в Украине 20 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 20 февраля

В Киеве и области будет облачная с прояснениями погода. Ночью возможен небольшой снег. Днем обойдется без осадков. На дорогах местами гололедица

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -6...-11 °С, днем -3...-8 °С;

в Киеве ночью -7...-9 °С, днем -4...-6 °С.

Погода в Киевской области 20 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптикиня Наталья Диденко заявила, что ночью в Украине будет -9...-15 °С, на Левобережье -12...-19 °С, а на востоке до -20 °С. Днем температура воздуха повысится до -1...-6 °С.

Осадки в виде небольшого снега будут ночью и утром на западе и севере, а днем - в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Погода в Украине 20 февраля. Фото: t.me/PohodaNatalka

Диденко предупредила о гололеде на дорогах.

В столице завтра ночью будет небольшой снег, а днем без существенных осадков. Ночью ожидается -7...-9 °С, а днем - -3...-5 °С.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Диденко рассказала, что в Украине ожидается потепление с 25 февраля. Местами температура воздуха повысится до +10 °С.

Также в Украине всю неделю сохранится холодная погода, а в отдельных регионах ожидается снег.